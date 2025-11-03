„Megoje“ – technologijų ir muzikos šventė kartu su atlikėja Atlanta

„Atlanta įkūnija stilingą, savimi pasitikinčią moterį, kuriai svarbu ne tik estetika, bet ir funkcionalumas. Šį derinį atspindi ir naujausias atlikėjos vaizdo klipas „Atsiliepsiu“, nufilmuotas prie garsiojo Komo ežero Italijoje. Jame akylesni muzikos mėgėjai galėjo pastebėti integruotus „Dyson“ plaukų formavimo prietaisus ir net belaides ausines. Tikimės, kad Atlantos koncertas taps šventės akcentu, sujungiančiu technologijas, patirtį ir emocijas į vieną įsimintiną dieną“, – sakė D. Žičkus.
Išbandyti Atlantos klipe matomus grožio technologijų sprendimus galės ir „Megos“ lankytojai – lapkričio 6 d., nuo 12 val. iki pat koncerto centrinėje prekybos centro aikštėje, veiks interaktyvios „Dyson“ grožio stotelės. Čia bus galima susipažinti su visais „Dyson“ plaukų formavimo prietaisais, juos išbandyti patiems arba patikėti šukuosenos formavimą profesionalams. Koncerto pradžia – 18.30 val.
Pasak prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, „d.one“ iniciatyva dovanojant technologijų ir muzikos šventę lankytojams puikiai atspindi prekybos centro siekį tapti šiuolaikine patirčių erdve.
„Šiandien apsipirkimo erdvės evoliucionuoja – lankytojai ieško ne tik prekių, bet ir įkvepiančių patirčių. „d.one“ įsikūrimas „Megoje“ bei kartu rengiama technologijų ir muzikos šventė įkūnija šią kryptį ir prisideda prie prekybos centro vizijos – kurti vietą, kurioje susijungia apsipirkimas, emocijos ir įspūdžiai“, – sakė L. Binderis.
Lankytojai technologijų ir muzikos šventės metu galės ne tik išbandyti „Dyson“ grožio technologijų sprendimus, bet ir susipažinti su kitais pasaulyje žinomais prekės ženklais, tokiais kaip grindų plovimo prietaisų gamintojas „Tineco“, šveicariška precizika garsėjantis „Laurastar“ ir kt.
Daugiau apie renginį: https://fb.me/e/3IOK0l0Dq.
