Marijonas Mikutavičius priėmė iššūkį: su „Teleduetu“ pristatė himną internetui

„Teleduetas“ jau seniai nėra tik reklamos personažai – tai kūrybinė platforma, kuri džiugina klausytojus kokybiškais muzikiniais kūriniais ir laužo įprastas integruotos komunikacijos taisykles. Matome, kad dainos apie greitą ir pigų „Tele2“ internetą visiems namams patinka mūsų auditorijai. Naujausia daina – tarsi „Tele2“ interneto himnas. Džiaugiamės, kad į dar vieną naujos kokybės lygį galėjome užkopti būtent su Marijonu“, – sakė „Tele2“ prekės ženklo vadovė Jurgita Talačkienė.
Vaizdo klipe veiksmas vyksta erdviame dvare, kuriame įamžintas atlikėjo kūrybinis pasaulis. Nors už lango lyja, M. Mikutavičius su „Teleduetu“ nepasiduoda melancholijai: perteikta jauki, bet tuo pačiu energinga nuotaika – tokioje akimirkoje gera būti, ypač, kai veikia greitas ir patikimas internetas.
„Kai sulaukiau „Tele2“ pasiūlymo, man uždavė kryptis, koks turėtų būti dainos pobūdis. Man patiko, kad išgirdau mėgiamas grupes, kaip „White Stripes“, AC/DC. Tad pagalvojau – kodėl ne? Pats klipo filmavimas prilygo kone kino filmui. Nekasdieniška patirtis, buvo daug įdomių efektų – jojau žirgu, kuris tarpais baidėsi, o aš nesu pats geriausias raitelis. Tik gaila, kad neleido važiuoti motociklu, nors planavau“, – šyptelėjo M. Mikutavičius.
„Teledueto“ kūrybinės platformos herojai kaskart žaismingai ir įtraukiančiai apdainuoja 5G namų internetą. Šiam duetui paklūsta įvairiausi muzikos žanrai – jie jau atliko kūrinius „disco“, „country“, „trap“, „boyband“, „electro-rock“, bosanovos ir kitų stilių skambesiu.
Dainą lydinčiame reklaminiame klipe šįkart „Teleduetas“ kartu su M. Mikutavičiumi apdainuoja „Tele2“ 5G namų interneto greitį.
„Visoje Lietuvoje sparčiai diegiame 5G tinklą. „Tele2“ 4G ryšys dengia 99,99 proc. Lietuvos teritorijos, o itin sparčiu 5G ryšiu jau gali naudotis 2,3 mln. gyventojų. Siekiame užtikrinti, kad naujosios kartos internetas būtų ne tik kokybiškas, bet ir pigus, o taip pat jo užtektų visiems klientų poreikiams“, – pažymėjo J. Talačkienė.
Bendras kūrinys su M. Mikutavičiumi – ne pirmoji dueto partnerystė su šalyje žinomais vardais. Praėjusiais metais grupė pristatė tikru vasaros hitu tapusią dainą su Monika Liu, kiek anksčiau – „hyper-pop“ stiliaus kūrinį su viena populiariausių jaunosios kartos alternatyviosios muzikos žvaigždžių – dj nevykėle.
Šių metų pradžioje duetas išbandė jėgas ir didžiojoje scenoje – debiutavo muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ ceremonijoje, kur su grupe „Baltos varnos“ pristatė naują kūrinį. Išskirtinė „Teledueto“ integracija M.A.M.A muzikos apdovanojimuose paskelbta geriausia integruotoji komunikacija PR Impact Awards 2025 konkurse.
„Password 2025“ apdovanojimuose „Teleduetui“ įteikti net du prizai: pagrindinis efektyviausios kampanijos titulas ir laimėjimas efektyviausios didelio biudžeto įvaizdinės rinkodaros kampanijos kategorijoje. „Password“ konferencijoje „Teleduetas“ įvertintas jau antrus metus iš eilės.
Pirmosios trys reklamos su „Teledueto“ herojais pasirodė 2023 metų rudenį. Tąkart grupė išbandė „electro rock“, „modern country“ ir „boyband“ muzikinius žanrus.
Reklamos idėjos autoriai – agentūra „NEW!“, gamyba rūpinosi „Zest Production House“.
Naujausią dainą galite išvysti čia.
