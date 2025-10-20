Telefono purtymas atnešė pergalę: mamos dėka abiturientė iš Kauno tapo „Pildyk“ čempione

Kad pelnytų 48 dienas trukusio žaidimo nugalėtojo titulą ir pagrindinį prizą, dalyviai turėjo kuo daugiau kartų pakratyti savo telefoną. Įrenginio judesiai buvo skaičiuojami „Pildyk“ internetinėje svetainėje.
Kaunietė telefoną per visą žaidimo laiką iš viso pakratė 2,5 mln. kartų. Atkakli žaidėja tikina, kad iniciatyvos ėmėsi dukra Giedrė – moksleivė pirmoji pradėjo dalyvauti žaidime, bet netrukus suprato, jog dalyvauti tik vakarais, kuomet nereikia krimsti mokslų, nepakaks. Mergina įjungė mamai žaidimą, nuolat sekė rezultatus ir ragino nesustoti.
Aurika neslepia, kad tai buvo nelengvas iššūkis – kadangi ji šiuo metu daugiau laiko leidžia namuose, telefoną kratė nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. „Atsikeliu nuo šešių, nuo septynių – ir prie telefono“, – pasakojo moteris, kuri netgi atrado efektyviausią purtymo techniką: kad mažiau vargtų ranka, paremdavo ją ant kelių.
Iš žaidimo šalino sukčius
Akcijos organizatoriai atidžiai stebėjo dalyvius ir diskvalifikavo 19 nesąžiningų žaidėjų, kurie bandė sukčiauti. Jų taškų grafikai rodė nenatūralų, visiškai tolygų aktyvumą net naktį. Nepaisant įspėjimų, dauguma jų nesustojo, todėl buvo diskvalifikuoti.
„Telefoną naudoju tik skambučiams, o laisvalaikiu sprendžiu kryžiažodžius ar skaitau“, – šypsojosi laimėtoja. Naujasis „iPhone“ atiteko Giedrei – didžiajai „Apple“ gerbėjai, kuri labiausiai džiaugiasi telefono kamera ir „emoji“ funkcijomis.
Sulaukė rekordinio žaidėjų skaičiaus
„Pildyk“ žaidimas, kuriame dalyviai varžėsi purtydami savo telefonus, pritraukė netikėtai didelį dėmesį – jame dalyvavo beveik 18 000 unikalių vartotojų.
„Žaidimo pradžioje fiksuotas tikras aktyvumo sprogimas – dauguma dalyvių įsitraukė jau pirmą dieną po reklaminės kampanijos starto. Vis dėlto, po pirmosios savaitės, paskelbus pirmųjų prizų – ausinių – laimėtojus, aktyvumas sumažėjo perpus. Vėliau susiformavo apie pusė tūkstančio itin azartiškų žaidėjų branduolys, kuris išliko aktyvus iki pat pabaigos“, – sakė Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekių ženklo vadovė.
Dauguma žaidėjų per visą laikotarpį neperžengdavo 10 000 taškų ribos, o nugalėtoja tapusi Aurika surinko įspūdingus 2,5 milijono taškų – net milijonu daugiau nei artimiausias konkurentas (1,3 mln. taškų). Jos sėkmės paslaptis – ne greiti judesiai, o tolygus mobiliojo įrenginio judinimas, kurį jos „Xiaomi“ telefono giroskopas fiksavo itin efektyviai. Be pagrindinio prizo, Aurika per žaidimą dar 5 kartus laimėjo ausines ir 21 kartą gavo papildomų duomenų – iš viso net 105 gigabaitus.
Pastebėta, kad „Apple“ ir „Xiaomi“ naudotojai buvo aktyvesni nei kitų prekės ženklų savininkai. „Galime numanyti, kad „iPhone“ naudotojai labai norėjo paties naujausio modelio įrenginio, kuris dar net nebuvo pristatytas rinkai. Nebuvo žinoma, kaip jis atrodys, kokios bus jo techninės specifikacijos. Būtent ši paslaptis ir galimybė tapti pirmuoju „Pildyk“ vartotoju, gavusiu naująjį „iPhone“, galėjo dar labiau paskatinti tokį aktyvumą“, – svarstė D. Jonušienė.
