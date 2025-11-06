„LTG Link“ praneša apie naujojo „Stadler Flirt“ bandymus ir keleivinių traukinių eismą

Bandymai tęsis iki 2026-ųjų vasaros antros pusės, pranešė valstybės valdomos LTG grupės keleivių vežimo įmonė „LTG Link“.
Siekiant netrikdyti kitų traukinių – keleivinių ir krovininių – eismo, dauguma bandymų bus atliekami naktį. Keleivinis traukinių eismas nebus stabdomas ar keičiamas.
Spalio viduryje elektrinis traukinys buvo atgabentas į Vilniaus intermodalinį terminalą, kur jo vagonai nuleisti ant vežimėlių ir sujungti į vientisą riedmenį. Lietuvoje dirbantys Šveicarijos kapitalo įmonės „Stadler Polska“ specialistai užtikrino, kad traukinys būtų paruoštas bandymams.
Statiniai bandymai atliekami traukiniui stovint arba judant itin nedideliu greičiu, dažniausiai depų teritorijose – jų metu tikrinamos pagrindinės sistemos ir jų veikimas. Dinaminiai bandymai atliekami Lietuvos geležinkelių viešojoje infrastruktūroje, siekiant įvertinti, kaip veikia traukinio sistemos.
Dinaminių bandymų metu riedmuo tikrinamas jam važiuojant įvairiais greičiais ir režimais – greitėjant, stabdant ar važiuojant tolygiai. Bandymų metu pasiekiamas ir maksimalus 160 kilometrų per valandą greitis.
Pasibaigus bandymams, bus atliktos sertifikavimo procedūros, turės būti suteiktas leidimas eksploatuoti traukinį keleivinėse kelionėse. Įvertinusi bandymų rezultatus, leidimą eksploatacijai suteiks Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).
Kaip rašė BNS, pagal 2023 metų birželį pasirašytą 226,5 mln. eurų vertės sutartį Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrinė įmonė Lenkijoje „Stadler Polska“ pagamins 9 elektrinius bei 6 baterinius traukinius, iki 2037 metų užtikrins techninę pagalbą, jų priežiūrą ir atsarginių dalių tiekimą.
Be to, pernai gruodį „Stadler Rail“ antrinė Ispanijos įmonė „Stadler Valencia“ gavo 115,7 mln. eurų vertės LTG krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ užsakymą pagaminti 17 elektrinių lokomotyvų. Pirmieji lokomotyvai į Lietuvą bus pristatyti 2027 metų pradžioje.
Naujausi komentarai