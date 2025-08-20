 „LTG Cargo“ įmonė Ukrainoje keičia veiklos modelį

„LTG Cargo“ įmonė Ukrainoje keičia veiklos modelį

2025-08-20 11:39
BNS inf.

„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ antrinė įmonė Ukrainoje keičia verslo modelį – iki šiol teikusi ekspedijavimo paslaugas nuo rugsėjo „LTG Cargo Ukraine“ nuomos riedmenis – vagonus ir lokomotyvus, trečiadienį pranešė įmonė.

„LTG Cargo“ įmonė Ukrainoje keičia veiklos modelį
„LTG Cargo“ įmonė Ukrainoje keičia veiklos modelį / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Planuojama rudenį į Ukrainą išgabenti du „LTG Cargo“ remonto depe modernizuotus manevrinius lokomotyvus, o „LTG Cargo Ukraine“ nuomojamų riedmenų parkas ateityje plėsis – bus įveiklinta 120 vagonų ir magistraliniai lokomotyvai.

Svarstoma, kad į Lietuvą atvykus naujiems elektriniams lokomotyvams „LTG Cargo Ukraine“ parką galėtų papildyti ir dabar šalyje naudojami šilumvežiai „Siemens“.

Pasak „LTG Cargo“ vadovės Eglės Šimės, „LTG Cargo Ukraine“ įsteigta siekiant stiprinti logistikos ir tiekimo grandines tarp Lietuvos ir Ukrainos, kur yra beveik 500 lietuviškų vagonų, jie bus perduoti „LTG Cargo Ukraine“. 

„LTG Cargo Ukraine“ vadovas Saulius Stasiūnas sako, kad karo pradžioje Ukrainoje perpus – nuo 314 mln. 2021 metais iki 151 mln. tonų 2022 metais – kritęs krovinių srautas pastaraisiais metais po truputį auga, pramonė šalyje prisitaikė ir veikia, tad ten reikalingi įvairūs riedmenys. 

„LTG Cargo“ taip pat valdo bendrovę „LTG Cargo Polska“. 

Šiame straipsnyje:
LTG Cargo
veikla
Ukraina
veiklos modelis
riedmenys
nuoma

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų