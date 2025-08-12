„Litgrid“: įjungta nauja elektros perdavimo linija Vilnius–Neris

„Šis projektas yra svarbi perdavimo sistemos dalis, užtikrinanti energijos srautų persiskirstymą – šalies vakaruose sparčiai besivystant atsinaujinančios energetikos pajėgumams ir rytuose augant elektros energijos vartojimui. Sukurtas aukštos įtampos elektros tinklo žiedas užtikrina patikimą elektros tiekimą Vilniaus regione dabar ir ateityje“, – pranešime cituojamas laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas.
„Litgrid“ vadovo Roko Masiulio teigimu, naujoji linija Vilnius–Neris jungia dvi pagrindines transformatorių pastotes, teikiančias elektros energiją visam Vilniaus miestui ir rajonui.
„Šis projektas svarbus, nes, augant gyventojų skaičiui sostinės regione, didėja ir elektros energijos poreikis, todėl turime sustiprinti tinklą. Be to, po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, suformavome elektros perdavimo žiedą aplink Vilnių. Vilnius–Neris užtikrina elektros tinklo patikimumą regiono gyventojams, taip pat prisideda prie visos šalies elektros energijos sistemos saugumo“, – pranešime cituojamas R. Masiulis.
Kaip praneša bendrovė, Vilnius–Neris statybos metu nutiesta 58 km ilgio nauja linija nuo Neries transformatorių pastotės Nemenčinėje iki taško Marijampolio seniūnijoje, kur ji susijungia su esama linija Vilnius–Molodečno. Taip pat atnaujinta 23 km ilgio atkarpa iki Vilniaus pastotės Trakų Vokėje, Vilniaus miesto Panerių seniūnijoje.
Skelbiama, kad Vilnius–Neris linijos projektavimo ir rangos darbus atliko įmonė „Žilinskis ir Co“. Rangos darbai kainavo 48,9 mln. eurų, o bendra projekto vertė siekė 55,1 mln. eurų.
Anot bendrovės, linijos Vilnius–Neris įjungimas užbaigia 330 kV elektros perdavimo žiedo aplink sostinę formavimą. Šis žiedas susideda iš linijų Lietuvos elektrinė–Vilnius, Lietuvos elektrinė–Neris ir dabar jau veikiančios Vilnius–Neris.
Likusius keturis sinchronizacijos projektus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos, o „NordBalt“ jungties valdymo sistemos atnaujinimą – 2026 m.
Šių metų vasario 8 d. Baltijos šalims atsijungus nuo Rusijos valdomos IPS / UPS elektros sistemos ir vasario 9 d. įgyvendinus sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros tinklais, elektros mainai su trečiosiomis šalimis nėra galimi.
