Užbaigti Darbėnų skirstyklos statybos darbai

Kaip ketvirtadienį pranešė bendrovė, skirstykla Darbėnuose padidins Lietuvos energetinį saugumą ir atsinaujinančių išteklių elektros energijos integracijos galimybes.
„Darbėnai – Lietuvai ir mūsų partneriams svarbus energetinis mazgas. Čia pastatyta unikaliai suprojektuota skirstykla, kuri ateityje galės tapti prijungimo tašku naujai jūrinės energetikos infrastruktūrai – jungtims bei jūrinio vėjo parkams“, – pranešime teigia „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Skelbiama, kad statybos užbaigimo aktus operatorė gavo lapkričio 11 d.
Darbėnų skirstykla užtikrina Vakarų Lietuvos 330 kV elektros perdavimo linijų greitkelio sujungimą. Jau įgyvendinti sinchronizacijos linijų projektai tęsiasi daugiau nei 350 kilometrų – nuo Darbėnų iki Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės.
„Litgrid“ planuoja nutiesti naujas 330 kV elektros perdavimo linijas Darbėnai–Varduva–Mūša ir Mūša–Panevėžys ir išplėsti Varduvos skirstyklą į transformatorių pastotę. Tai, anot bendrovės, sustiprins Lietuvos elektros perdavimo sistemą ir dar labiau padidins jos atsparumą trikdžiams.
Taip pat dar du sinchronizacijos programos projektai – naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas ir Mūšos skirstyklos statyba – bus visiškai užbaigti iki 2025 m. pabaigos. „NordBalt“ jungties valdymo sistemos atnaujinimą numatyta baigti 2026 m.
Primename, kad šių metų vasario 9 d. Baltijos šalys sinchronizavosi su kontinentinės Europos elektros tinklais, prieš tai 65 metus veikusios bendroje elektros sistemoje su Rusija ir Baltarusija, vadinamajame BRELL žiede.
Šiuo metu Baltijos šalys savarankiškai valdo savo elektros sistemos dažnį ir įtampą. Elektros iš Rusijos Lietuva nebeperka nuo 2022 m., o iš Baltarusijos – nuo 2020-ųjų.
BRELL sutartį Lietuva nutraukė vasario 7 d., penktadienio vakarą, 23 val. 59 min.
Prie kitų Europos valstybių Baltijos šalys prisijungė per „LitPol Link“ sinchroninę sausumos jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos.
