„LitCapital“ fondui leista perimti „Genys Brewing“ kontrolę

„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – pranešė taryba.
„LcX Opportunity Fund“ investuoja į augančias privačias Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmones, skelbia taryba.
„Genys Brewing“ steigėjas bei „Kauno alaus“ valdybos pirmininkas Laurynas Lisauskas BNS teigė, kad sandoris dėl įmonės akcijų įsigijimo pradėtas dar 2025-ųjų sausį, o šiuo metu įgyvendinamas vienas paskutinių jo etapų.
Jis sako, kad akcininkų struktūra ir valdymo politika nesikeis.
„Konkurencijos tarybos įvardinta formuluotė yra institucinė, tačiau praktiškai įmonė ir toliau yra bei bus valdoma pagal akcininkų sutartį, kaip ir iki šiol. Nei „Genys Brewing“ akcininkų struktūra, nei valdymo politika nekinta. Keičiasi tik procentinė dalis, susijusi su investicijomis į plėtrą ir naujus įsigijimus“, – BNS komentavo L. Lisauskas.
Pernai BNS rašė, kad „Genys Brewing“ už neskelbiamą sumą įsigijo kitą lietuviško kapitalo daryklą „Kauno alus“.
Pasak L. Lisausko, planuojama tolesnė „Genys Brewing“ plėtra ir nauji įsigijimai, įmonė siekia tapti didžiausia lietuviško kapitalo gėrimų gamintoja šalyje, o pagrindinis jos tikslas – kraftinio alaus bei nealkoholinių kraftinių gėrimų kūrimas.
„Genys Brewing“ 2024 metų pabaigoje iš „LitCapital“ užsitikrino neskelbiamą investiciją, skirtą įmonės plėtrai. „LitCapital Fund Management“ naudos gavėjas ir vadovas Š. Šiugžda portalui „Verslo žinios“ tuomet yra sakęs, kad akcijų skaičius, kurį perimtų investuotoja, nesudarys kontrolinio paketo.
Registrų centro duomenimis, 2016 metais įkurtos „Genys Brewing“ naudos gavėjai yra Darius Vaičiulis (46 proc. akcijų) bei Laurynas Lisauskas (50 proc.).
„Genys Brewing“ pajamos pernai siekė 1,8 mln. eurų – 8,3 proc. daugiau nei 2024 metais, grynasis pelnas sumenko 44,2 proc. iki 48,2 tūkst. eurų.
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