Lietuvos oro uostų vadovas: šie tiesioginiai skrydžiai buvo nuostolingi

„Apmaudu, jog per šešerius metus nenutiko taip, jog kryptis taptų rentabili ir galėtume 106 vietų „Embraer“ lėktuvą užpildyti kiekvieną dieną keleiviais iš Vilniaus ir į Vilnių. Skrydis buvo nuostolingas aviakompanijai ir jo užpildymas, deja, buvo per žemas“, – feisbuke antradienį rašė S. Bartkus.
S. Bartkaus teigimu, 2025 metais maršruto rezultatas buvo prastesnis nei 2024 metais, lėktuvo užpildymas siekė 67,6 procento.
„Šiais laikais aviakompanijos siekia 90 proc. užpildymo, o 70-80proc. toleruoja tik labai trumpiems „privežamiesiems“ maršrutams į hub‘us“, – teigė S. Bartkus.
Be to, jo teigimu, vidutinė bilieto kaina buvo per maža 2,5 valandos trukmės skrydžiui.
„LOT nebuvo motyvuota maršrutą tęsti ir labai aišku, kodėl: 2019 metais jie atidarė skrydžius į Londono City iš Varšuvos, Budapešto ir Vilniaus. Budapeštą uždarė 2020 metais. Varšuvą uždarė 2022 metais. Didelėm visų pastangom Vilnius „išgyveno“ iki 2026 metų, bet LOT tai skrydis visiškai ne pagal jų dabartinę strategiją“, – pridūrė LTOU vadovas.
Tuo metu užsienio investuotojus vienijanti asociacija „Investors’ Forum“ pareiškė kritiškai vertinanti tokį sprendimą ir sako, kad tai silpnina šalies tarptautinį konkurencingumą ir neatitinka ambicijos stiprinti jos kaip aukštos pridėtinės vertės investicijų krypties pozicijas.
Kaip rašė BNS, „LOT Polish Airlines“ nuo kovo nebeskraidins iš Vilniaus į Londono Sičio oro uostą, tačiau ji dažniau skraidins į Varšuvą. LOT šiuo maršrutu skraidino nuo 2019 metų gegužės.
S. Bartkaus teigimu, dažnesni skrydžiai į Varšuvą finansuojami nebus, o vyks įprasta LOT komercine rizika.
Lietuvos oro uostai su tarptautinę reguliaraus skrydžio operatoriaus atranką laimėjusia LOT 2023 metais pasirašė investicijų sutartį ir sutarė tęsti skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio. Maršrutas paremtas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu.
