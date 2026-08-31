Leista įsigyti Šiaurės licėjaus mokyklų ir darželių tinklą

„Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – skelbiama pranešime.
Kaip pirmadienį pranešė taryba, bendrovei „Kurianti karta“ leista įsigyti po 100 proc. įmonių „Mokykla Šiaurės licėjus“, „Šiaurės darželiai“, „UNT nuoma“, „Trys banginiai“ akcijų ir perimti vienvaldę jų kontrolę.
Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją Konkurencijos taryba gavo šių rugpjūčio 13 d.
Anksčiau būsimieji savininkai teigė, kad šiuo sandoriu siekiama toliau plėtoti kokybišką, šiuolaikinius poreikius atitinkantį privatų ugdymą Lietuvoje.
Konkurencijos tarybos teigimu, kontroliuojančioji bendrovė „Kurianti karta“ investuoja į įmones, vykdančias nuo priešmokyklinio iki universitetinio ugdymo veiklą, o su ja susijusi „Tesonet Global“ valdo įvairiose srityse veikiančią technologijų įmonių grupę.
Su „Tesonet Global“ susijusios įmonės, tokios kaip „NordVPN“, „Nord Security“, „Surfshark“, „Incogni“, vykdo tarptautinę veiklą technologijų, kibernetinio saugumo, duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto srityse, siūlo įvairius VPN, kibernetinės saugos ir privatumo sprendimus, teikia prisijungimo prie interneto ir kitas paslaugas.
Kitos su „Tesonet Global“ susijusios bendrovės, pavyzdžiui, „Žalgirio“ krepšinio centras, „Žalgiris ventures“, Kauno arena, organizuoja renginius, teikia reklamos, maitinimo paslaugas, valdo Kauno „Žalgirio“ krepšinio ir futbolo sporto klubus, renginiams nuomoja „Žalgirio“ areną, Kauno sporto halę, Kauno Dariaus ir Girėno stadioną, prekiauja sporto atributika.
Tuo metu su bendrove „Kurianti karta“ taip pat susijęs privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Private Equity Fund II“ vykdo investicinę veiklą, su juo susijusios įmonės užsiima sveikatos priežiūros, atliekų tvarkymo, gatvių priežiūros veiklomis bei prekyba Lenkijoje ir Estijoje.
Taip pat per susijusio investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Rumunijoje, Liuksemburge, Lenkijoje ir Čekijoje teikia inžinerines, veterinarijos, atliekų tvarkymo, gatvių priežiūros, apgyvendinimo, maisto pristatymo, konferencijų organizavimo, medicinos ir reabilitacijos, sanatorijų, SPA paslaugas, gamina metalo, greitojo vartojimo, grikių, higieninio popieriaus produktus, prekiauja kosmetika, nuomoja nekilnojamąjį turtą.
„Mokykla Šiaurės licėjus“, „Šiaurės darželiai“, „UNT nuoma“, „Trys banginiai“ vykdo švietimo, ugdymo ir neformalaus ugdymo veiklą.
Prieš daugiau nei dešimtmetį veiklą pradėjęs „Šiaurės licėjus“ šiuo metu Vilniuje turi dvi mokyklas, tris darželius bei baseino ir neformaliųjų veiklų centro kompleksą. Mokyklą ir darželį lanko beveik tūkstantis moksleivių ir darželinukų.
„Šiaurės licėjaus“ pajamos 2025–2026 mokslo metais siekė 8,8 mln. eurų, grupėje dirba apie 180 žmonių.
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