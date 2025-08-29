Kilus šaršalui dėl „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo, sureagavo ir Vėsaitė: blogas ženklas

„SD (socdemų – BNS) partijos energetikos komitetas pasisakė prieš „Igničio“ akcijų nacionalizavimą. Todėl nemanau, kad ši nuostata galėtų atsirasti Vyriausybės programoje. Tai prieštarauja ekonominei logikai, blogas ženklas investuotojams ir energetikos plėtrai. O be to, iš kur paimti pinigų?“, – penktadienį feisbuke paskelbė B. Vėsaitė.
BNS rašė, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė Seime antradienį prieš parlamentarams apsisprendžiant dėl jos skyrimo ministre pirmininke pažadėjo diskutuoti dėl to, kad „Ignitis grupę“ pilnai valdytų valstybė.
Vėliau I. Ruginienė teigė, kad esant dabartinei geopolitinei situacijai strateginiai objektai turėtų priklausyti valstybei visa apimtimi.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų.
Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad esant dabartinei situacijai „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui nebūtų pinigų, be to, pasigendama argumentų dėl delistingavimo tikslingumo.
„Ignitis grupės“ pagrindinės akcininkės teises įgyvendinanti Finansų ministerija BNS komentavo, kad grupės mažumos akcijų išpirkimas „neturėtų būti savitikslis dalykas“, o prieš priimant sprendimą, būtina įvertinti poveikį pačiai įmonei, akcijų rinkai, valstybės biudžetui, taip pat tai, kaip toks žingsnis galėtų būti vertinamas finansų rinkose ir tarptautinių investuotojų bendruomenėje.
Pati „Ignitis grupė“ valdančiųjų svarstymų dėl mažumos akcijų išpirkimo BNS nekomentavo, tačiau pabrėžė, kad valstybė šiuo metu turi pilną sprendimų priėmimo teisę.
Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.
