Skvernelis: tai elektros tikrai neatpigins – žmonėms irgi yra pudrinamos smegenys

„Jeigu norima išpirkti akcijas, tai galima padaryti, aišku, tai bus labai brangu, bet tuo pačiu sumokėsime visi per tarifą – jeigu reikės atnaujinti linijas, sakykim, pas jus yra nutrūkę laidai, o reikia juos kabeliuoti, tai įdėta bus į kainą ir jūs mokėsite už elektrą gerokai brangiau“, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė S. Skvernelis.
„Ignitis“ buvo pasiekęs tokį momentą, kai nebegalėjo skolintis, nes nebeturėjo galimybių, lėšų, ir listingavimas biržoje leido išplatinus akcijas gauti pusę milijardo ir dar pusę milijardo pasiskolinti“, – teigė buvęs Vyriausybės vadovas.
S. Skvernelio teigimu, per akcijų platinimą pritrauktos lėšos buvo investuotos į infrastruktūrą, grupės įmonių uždirbamas pelnas ir dividendai toliau skiriami geresniam elektros tiekimui užtikrinti.
Jis taip pat pridūrė, kad siekis delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas yra susijęs su kai kurių politikų interesais atsinaujinančioje energetikoje, taip pat jų noru į bendrovės valdymą deleguoti sau palankius žmones.
„Su elektros kainomis tai nieko bendro neturi, žmonėms irgi yra pudrinamos smegenys. (…) Viskas, kas daroma, elektros ir dujų vartotojams tikrai neatpigins, atvirkščiai bus brangiau, bet šėryklą turėti savo bus labai patogu“, – teigė S. Skvernelis.
„Ignitis grupei“ priklauso elektros tinklų priežiūra užsiimantis „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), taip pat – visuomeninis dujų ir elektros tiekėjas „Ignitis“.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį, tuo metu S. Skvernelio Vyriausybė baigė savo kadenciją.
Grupę toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai, likusios – privatiems investuotojams.
