 Keliautojams – geros žinios

Keliautojams – geros žinios

2026-06-18 10:58
BNS inf.

Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ tarp Vilniaus ir Berlyno skraidins ir žiemos sezono metu.

<span>Keliautojams – geros žinios</span>
Keliautojams – geros žinios / V. Kopūsto / BNS nuotr.

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Kitą žiemą – nuo spalio iki kovo pabaigos – tarp šalių sostinių oro linijos skraidins du kartus per savaitę – ketvirtadieniais ir sekmadieniais, pranešė „Air Baltic“. 

Vasaros sezono metu šiuo maršrutu įmonė skraidina tris kartus per savaitę – pirmadieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais.

Šiais metais „Air Baltic“ siūlo 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus, taip pat skrydžius iš Palangos į Rygą, Amsterdamą ir Tenerifę (nuo spalio 28 dienos).

Berlynas yra svarbus transporto mazgas, iš kurio galima lengvai pasiekti kitus šalies, Europos bei kitus pasaulio miestus

Šiame straipsnyje:
Air baltic
Vilnius
Berlynas
žiema

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