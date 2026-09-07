Keis Inovacijų agentūros veiklos struktūrą

Kaip pranešė agentūra, pertvarka palies beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius – dalies neliks, dalis bus sujungti, taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų.
Dalį vadovaujamų pozicijų užims organizacijoje jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetencijų ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą.
Agentūros veikla bus išskirta į dvi dalis: turinio ir administravimo.
Turinio departamentai bus suformuoti pagal strategines veiklos kryptis, taip aiškiau paskirstant atsakomybes, mažintant funkcijų dubliavimą.
Administravimo departamentai rūpinsis visomis finansavimo priemonėmis bei užtikrins sklandžią organizacijos veiklą.
Kaip skelbiama, nauja organizacinė struktūra kurta orientuojantis į tris pagrindinius tikslus: strateginių veiklos krypčių stiprinimas, sklandesnė kliento kelionė ir darbuotojų ekspertiškumas.
„Lietuvos ekonomikos konkurencingumui neužtenka tik ambicingų tikslų – reikia institucijų, padedančių juos efektyviai įgyvendinti. Iš Inovacijų agentūros tikimės augančios orientacijos į rezultatą ir efektyvaus valstybės išteklių naudojimo“, – pranešime sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pasak Inovacijų agentūros vadovės Monikos Paulės, struktūros pokyčiai palies visą organizaciją.
„Naujojoje mūsų strategijoje iškelta ambicija reikšmingai prisidėti prie Lietuvos ekonomikos konkurencingumo augimo, didinant įmonių produktyvumą, spartinant inovacijų diegimą, auginant aukštos pridėtinės vertės eksportą“, – sako M. Paulė.
„Kad tai neliktų tušti žodžiai, turime užtikrinti, kad organizacija gebėtų juos įgyvendinti. Tad išgryninome atsakomybes, sumažinome fragmentiškumą, paprastiname ir spartiname pagalbos ir paslaugų teikimą Lietuvos verslams“, – teigia ji.
Kaip skelbė ELTA, dar liepą pranešta apie galimus pokyčius Inovacijų agentūroje, mažinant darbuotojų skaičių.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) teigė kelianti lūkestį efektyvinti įstaigos veiklą.
Tuomet agentūros vadovė sakė, kad pokyčiai neišvengiamai palies ir darbuotojus, tačiau galimų atleidimų masto neatskleidžia.
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