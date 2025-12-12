Kaunas: nei viena šiame konkurse dalyvavusi įmonė tarnyboms nekėlė abejonių

„Nei viena įmonė ir įmonių partnerės, kurios dalyvavo konkurse, nesukėlė jokių abejonių nei Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), nei Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui (AOTD), nei Generalinei prokuratūrai, nei Viešųjų pirkimų tarnybai. Tai visos įmonės – berods 8 įmonės su partneriais – kurios dalyvavo, buvo pakviestos. Iš jų – 6 įmonių grupės pateikė siūlymus, visos jos buvo įvertintos ir nei viena įmonė nesukėlė diskusijų, kad negalėtų dalyvauti“, – penktadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) žurnalistams sakė R. Kaunas.
„Diskusijos kyla visuomenei, bet teisiškai žiūrint, nei viena įmonė negalėjo būti išbraukta iš konkurso, nes nei viena įmonė nesukėlė abejonių visoms mano išvardintoms institucijoms“, – kartojo jis.
Tiesa, ministras pabrėžė, jog apie žurnalistų paviešintą informaciją dėl minėtų įmonių konkrečiai kalbėti negali.
„Aš neturiu teisės minėti jokių (įmonių – ELTA) vardų – taip yra nustatyta sutartyse. Aš mačiau žurnalistų įvardytas įmones, tai aš turiu kalbėti abstrakčiai“, – dėstė jis.
