„Fegdos“ vadovas: įmonė VSD pažymos negavo dėl prekių įsigijimo iš trečiųjų šalių

Anot Jono Jablonsko, įmonei pateikus prašymą VSD pranešė, kad trūksta duomenų dėl jos per internetinę platformą „Ali Express“ pirktų prekių, iš Lietuvos ir Vokietijos įmonių įsigyto bitumo bei iš Izraelio įmonės įsigyto polių matavimo prietaiso.
Pasak įmonės vadovo, teikiant prašymą įmonė nemanė, kad reikės deklaruoti šiuos sandorius. VSD klausimyne reikėjo pateikti informaciją apie prekes, įsigytas iš trečiųjų šalių.
„Atliekant informacijos tikrinimą paaiškėjo, kad bitumas yra rusiškos kilmės. Bitumas buvo įsigytas iki sankcijų Rusijai įsigaliojimo, kai tokių prekių kilmė nebuvo tikrinama ir šioms prekėms jokie kilmės reikalavimai nebuvo taikomi“, – komentare žiniasklaidai teigė J. Jablonskis.
Pasak jo, dėl per didelių administracinių kaštų pažymai dirbti su visiškai slapta informacija įmonė nusprendė teikti prašymą dėl pažymos, leidžiančios dirbti su riboto naudojimo informacija.
„Gavę neigiamą atsakymą ir įvertinę tai, kad tokio saugumo lygio (dirbti su slapta informacija – BNS) pažymai gauti reikia išanalizuoti ir pateikti informaciją net ir apie 100 eurų vertės sandorius per paskutinius penkerius metus, nusprendėme, kad (...) administracinė našta tokios pažymos gavimui yra per didelė. Kreipėmės į VSD dėl pažymos darbui su „riboto naudojimo“ informacija ir pateikėme tokiai pažymai gauti būtinus dokumentus“, – aiškino įmonės vadovas.
Tokią pažymą įmonė gavo šių metų balandžio mėnesį.
Kaip rašė BNS, „Delfi“ portalui paskelbus, kad prieš metus „Fegdai“ nebuvo suteiktas VSD patikimumo pažymėjimas, leidžiantis dirbti su slapta informacija, J. Jablonskis pirmadienį tikino, jog ruošiantis dalyvauti konkurse įmonės privalėjo praeiti visas būtinas patikros procedūras ir šiemet jai buvo išduotas VSD patikimumo pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti su riboto naudojimo informacija.
Seimo opozicija antradienį inicijavo parlamentinę kontrolę dėl „Fegdos“ tinkamumo statyti Rūdninkų karinį poligoną.
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis antradienį sakė, kad Robertas Kaunas yra patikinęs prezidentą, jog „Fegdos“ ir „Conres LT“ bendra įmonė „Rudina“ atitinka konkurso reikalavimus.
