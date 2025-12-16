Prezidento patarėjas: krašto apsaugos ministras patikino, kad „Fegda“ atitinka reikalavimus

„Mes išties užklausėme, ar Rūdninkų antrojo etapo konkurse visos dalyvaujančios įmonės atitinka reikalavimus, ar jos gali dalyvauti. Iš krašto apsaugos ministro buvo patikinimas labai aiškus, kad taip, jos atitinka, jos visos buvo kelis kartus patikrintos ir nebuvo jokių pastabų iš visų tikrinusių institucijų“, – Žinių radijui antradienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis, paklaustas, ar prezidento ir R. Kauno pokalbyje praėjusį penktadienį buvo aptartas „Fegdos“ laimėjimas.
Anot jo, konkursas dar nėra pasibaigęs, o Prezidentūrai nėra korektiška vertinti, kas yra galimas nugalėtojas.
D. Matulionis taip pat teigė, kad prezidentas su R. Kaunu nekalbėjo apie galimas sąsajas tarp šio konkurso eilės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus.
„Apie tai nebuvo kalbama. Buvo kalbama apie kriterijus, kurie buvo nustatyti ne šio ministro, bet gerokai anksčiau, dar konservatorių Vyriausybės laikais, ir pagal tuos kriterijus buvo vertinama, ar įmonė atitinka, ar ne. Kita vertus, a priori sakyti, kad viena ar kita įmonė yra susijusi su viena politine partija, o kita – nesusijusi, arba galbūt kita įmonė irgi yra susijusi su kita politine partija... Na, čia nėra labai teisinga“, – teigė prezidento patarėjas.
„Ar tai yra kriterijus neigiamas, kad įmonę išimtume iš konkurso, kad kažkas kažkur susijęs su politine partija? Tai būtų, sakyčiau, neteisėta“, – pridūrė jis.
D. Matulionis taip pat pabrėžė, kad „Fegda“ yra įsipareigojusi sutvarkyti jos anksčiau nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną broką, kai bus atlikus nepriklausomas kelio vertinimas.
„Susitarimas yra ir nematau čia kažkokios problemos ateičiai dėl to. Jeigu neįgyvendins to susitarimo, tai, be abejo, įmonei bus tam tikros pasekmės“, – teigė jis.
„Delfi“ portalui skelbiant, kad prieš metus „Fegdai“ nebuvo suteiktas Valstybės saugumo departamento (VSD) patikimumo pažymėjimas, leidžiantis dirbti su slapta informacija, įmonė tikina šiemet pažymėjimą gavusi.
„Fegdos“vadovas Jonas Jablonskis pirmadienį tikino, jog ruošiantis dalyvauti konkurse įmonės privalėjo praeiti visas būtinas patikros procedūras ir šiemet jai buvo išduotas VSD patikimumo pažymėjimas, suteikiantį teisę dirbti su riboto naudojimo informacija.
„Patikros proceso metu tikslinome pateiktus duomenis, po to mums išduotas pažymėjimas patvirtina, kad bendrovė atitinka įstatyme nurodytus reikalavimus“, – pranešime teigė J. Jablonskis.
D. Matulionis sako, kad šią informaciją „reikia ramiai pasižiūrėti, įvertinti ir tada bus vienoks ar kitoks vertinimas“.
„Patikimumo pažymėjimas konkurse dėl Rūdninkų nebuvo reikalingas. Buvo vertinimas pagal atitikimą nacionaliniam saugumui ir visos įmonės, kurios dalyvavo, buvo pripažintos kaip atitinkančios nacionalinį saugumą iš tų pačių institucijų – tiek iš VSD, tiek iš Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (KAM – BNS), tiek Generalinės prokuratūros“, – teigė jis.
BNS rašė, jog „Verslo žinių“ duomenimis, „Rudina“ laimėjo vieną antrojo miestelio statybos etapo konkurso dalį, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, o „Merko statyba“ – dvi dalis su atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų kaina.
„Fegdos“ komercijos direktoriumi anksčiau dirbo Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, bet jis teigė jokių ryšių su įmone nebepalaikantis.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad „Fegda“ turėtų būti įtraukta į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą, o tai galėtų lemti jos nedalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
R. Kaunas sakė, kad tokia galimybė buvo svarstoma, bet, „Fegdai“ sutikus ištaisyti 2023 metais atliktų darbų trūkumus, idėjos atsisakyta.
KAM sutartis su Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio antro etapo rangovais tikimasi pasirašyti dar šiais metais.
Karinis miestelis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“. Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos.
Naujausi komentarai