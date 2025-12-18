 Kas laimės „Teleloto“ apartamentus Palangoje? Paaiškėjo pirmas finalistas

2025-12-18 09:27 kauno.diena.lt inf.

Apartamentai prabangiame poilsio komplekse Palangoje, unikalių gamtos ir istorijos objektų apsuptyje – tokį prizą per šias šventes kviečia laimėti loterija „Teleloto“. O pirmasis finalistų sąraše atsidūrė Marius, kurio širdyje gintarinis miestas užima ypatingą vietą. Ten jis praleido trečdalį gyvenimo.

Iš Palangos į Palangą

Laimingas loterijos bilietas, atvėręs kelią į žaidimo finalą, pirktas taip pat Palangoje. Jį įsigijo populiariausiame Lietuvos kurorte tebegyvenanti Mariaus mama.

„Savaitės viduryje sulaukiau skambučio – mama klausė, ar sekmadienį būsiu laisvas. Tada paaiškino situaciją ir paprašė vietoje jos vykti į „Teleloto“ studiją, atstovauti šeimai“, – pasakojo Marius.

Studijoje vyro užduotis buvo pasirinkti dėžutę. Iš penkių jis atsistojo prie antrosios.

„Buvau pasiruošęs ir paaiškinimą – nes per šventes Kalėdų Senelis ir Snieguolė dviese dalina dovanas. Bet niekas neklausė“, – juokėsi vyras.

Aptarimas prie Kūčių stalo

Atidaręs pasirinktą dėžutę vyras sužinojo, kad keliauja į sausio 11-ąją vyksiantį žaidimo dėl buto Palangoje finalą. O vos pasitraukęs iš kameros objektyvo – skambino mamai.

„Pasidalinau žinia, labai džiaugėsi. Per šventes Palangoje susirinksime visa šeima, tai bus kalbos prie stalo. Esame draugiški – rastume būdų tiek butą, tiek bet kurį kitą prizą pasidalinti“, – užtikrintas Marius.

Be prabangių apartamentų finale lauks ir naujas „BMW X4“ visureigis bei solidžios pinigų sumos.

Likę keturi finalistai paaiškės artimiausiomis savaitėmis. Galimybę jais tapti turi visi, „Teleloto“ bilietus pirksiantys iki sausio 3 d.

