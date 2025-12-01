Gintarinės „Teleloto“ Kalėdos: kviečia laimėti prabangius apartamentus Lietuvos pajūryje

Gintaro muziejaus kaimynystėje
„Teleloto“ žaidėjams įrengtas šviesus ir erdvus dviejų kambarių butas su terasa bei privačia parkavimo vieta pietinėje Palangos dalyje. Šioje vietoje rūmus statėsi Palangos didikai grafai Tiškevičiai, taip pat įvairiais laikais ilsėdavosi tuometinis elitas.
„O dabar čia kuriasi poilsio kompleksas „Melno rezidencija“. Jo išdidūs kaimynai – Palangos botanikos parkas ir Gintaro muziejus. O vos už kelių šimtų metrų šėlsta Baltijos jūra, su kuria kompleksą jungia ypatingas takas. Šiuo taku įsimylėjėliai žengs pasitikti saulėlydžio, šeimos keliaus pramogauti į vaikų žaidimo aikštelę prie pat paplūdimio, sveikuoliai žingsniuos basomis – ir visi jie taps unikalaus istorinio palikimo liudininkais. Mat „Melno rezidenciją“ ir Baltijos pajūrį jungiantis takas vingiuoja palei 1422-aisiai tarp LDK ir Vokiečių ordino nustatytą, į Kultūros vertybių registrą įtrauktą Melno taikos sieną“, – pasakojo „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovė Jurgita Petraitienė.
Apgalvotas iki menkiausių detalių
Taigi išėjęs pasivaikščioti laimėtojas galės pajusti didingos praeities alsavimą. Tačiau užsukus į vidų – jam gali užgniaužti kvapą.
„Melno rezidencijos“ kompleksas suprojektuotas taip, kad įtiktų įnoringiausiam svečiui. Jis įkurtas laukinės gamtos prieglobstyje, bet su aukščiausios klasės patogumais – netrukus gyventojai galės mėgautis komplekso restoranu, SPA centru, sporto sale, darbine erdve, vaikų kambariu ir kitais privalumais. O patys dviejų kambarių apartamentai su terasa – apgalvoti ir įrengti iki menkiausių detalių. Kad atvykus nereiktų niekuo rūpintis – it viešbutyje, bet būtų jauku – it namuose“, – detalizavo J. Petraitienė.
Taip pat po egle – 30 automobilių ir virš 3 000 daiktinių prizų
Žinoma, apartamentai Palangoje – ne vienintelė dovana, paruošta „Teleloto“ žaidėjams šių švenčių proga. Taip pat lauks galimybės laimėti prabangius BMW automobilius bei vertingus daiktinius prizus.
„Per artimiausius penkis sekmadienius įteiksime dvidešimt penkis „BMW X1“ ir penkis „BMW X4“ visureigius. Bei tūkstančiais dalinsime šiuo metu pačius geidžiamiausius buities ir išmaniuosius prietaisus – tarp jų „Iphone 17“ telefonus, „Playstation 5“ žaidimų konsoles, „Dyson Airwrap“ plaukų formavimo šukas ir kita“, – vardino „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovė.
Dėl šventinių prizų varžysis žaidėjai, „Teleloto“ bilietus pirksiantys lapkričio 30–sausio 3 dienomis. Apartamentų Palangoje laimėtojas paaiškės 2026 m. sausio 11 d.
