KAM siūlo Šaulių sąjungos finansavimą sieti su faktiniu lėšų panaudojimu

Tai padaryta įvertinus Valstybės kontrolės 2025 metų finansinio audito metu nustatytus neatitikimus.
Kaip antradienį pranešė KAM, siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencines priemones ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus.
Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu, LŠS dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžiąją dalį – 80 proc. anksčiau skirtų lėšų.
Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstymo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai.
Nurodoma, kad kartu stiprinama ir valstybės lėšų panaudojimo priežiūra. LŠS turės teikti detalesnes finansines ataskaitas, išsamesnę informaciją apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas.
KAM taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Ministerija skelbia peržiūrinti už finansinės kontrolės vykdymą atsakingų darbuotojų funkcijas bei vertina galiojančią Šaulių sąjungos veiklos finansavimo tvarką. Taip, anot KAM, siekiama užtikrinti, kad valstybės lėšų naudojimo priežiūra būtų dar nuoseklesnė, o kontrolės mechanizmai efektyvesni.
Skelbiama, kad taip pat numatyta peržiūrėti LŠS finansavimo modelį 2027–2029 metų laikotarpiui, įvertinant galimybes toliau stiprinti finansų valdymo, atskaitomybės ir kontrolės procesus.
„LŠS vaidmuo valstybės gynyboje yra strategiškai svarbus, todėl mūsų atsakomybė yra padėti ir pastiprinti Šaulių sąjungą kompetencijomis, žiniomis, reikiamais norminiais pakeitimais, kad būtų ir visos reikiamos priemonės įsigyjamos laiku, ir tinkamai administruojami valstybės finansai“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
BNS rašė, kad gegužę Valstybės kontrolė paskelbė, jog didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis – 916,8 mln. eurų – jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį.
Po šių audito išvadų premjerė Inga Ruginienė įpareigojo Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos bei Krašto apsaugos ministerijas, Greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus.
I. Ruginienė tuomet pavedė Šaulių sąjungos vadui pateikti „aiškų veiksmų planą“, kaip stiprins išlaidų kontrolę, griežčiau šaulių finansus nurodyta tikrinti ir KAM.
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