Kaip sukurti internetinę svetainę be programavimo

Kas yra Svetainių Kūrimo Įrankis?
Svetainių konstruktorius – tai įrankis, leidžiantis greitai sukurti internetinę svetainę neturint jokių HTML, JAVA ar kitų programavimo kalbų žinių. Norint naudotis „Site.pro“ įrankiu, jums nereikia būti profesionaliu svetainių dizaineriu. Tai paprasčiausias būdas susikurti svetainę, leidžiantis ją iš karto publikuoti ir įsigyti domeną.
Svetainės redaktorius veikia „vilkimo ir padėjimo“ principu – bet kurį elementą galima perkelti, pakeisti ar ištrinti realiu laiku. „Site.pro“ siūlo daugiau nei 200 šablonų su paruoštais dizainais, kurie padės jums nuspręsti, kaip turi atrodyti jūsų svetainė.
Kūrimo įrankyje yra šablonai internetinėms parduotuvėms, verslo svetainėms ir asmeniniams puslapiams. Šablonai patogiai suskirstyti pagal temas: galite rasti dizainų, tinkamų medicinai, švietimui, renginių organizavimui, verslui ir kt. Kad ir ko ieškotumėte, „Site.pro“ turi jums tinkamą sprendimą. Pasirinkus šabloną, tereikia jį užpildyti savo turiniu: nuotraukomis, tekstais ir prekės ženklo informacija.
Kam Naudingas Svetainių Kūrimo Įrankis:
Verslininkams.
Smulkioms ir vidutinėms įmonėms.
Svetainių dizaineriams.
Laisvai samdomiems specialistams (freelanceriams).
Tinklaraštininkams.
„Site.pro“ komanda taip pat paruošė vaizdo įrašų seriją, kurioje parodoma, kaip sukurti svetainę vos per tris minutes. Su „Site.pro“ jūs turite visišką laisvę kurti savo svetainę – galite pradėti nuo nulio ir net įterpti savo kodą.
Kaip Susikurti Svetainę Naudojantis Dirbtiniu Intelektu (AI)
Jei esami šablonai jums netinka arba jei turite unikalią dizaino idėją, galite pasinaudoti dirbtinio intelekto (AI) funkcija.
Dirbtinis intelektas sugeneruoja svetainę pagal jūsų pateiktą aprašymą – tekstinį būsimos svetainės apibūdinimą. Norint gauti geriausią rezultatą, naudokite raktinius žodžius: svetainės temą, jūsų verslo ar asmeninį vardą, nuotaiką ir spalvų paletę. AI pasirūpins visu kitu – per kelias sekundes gausite jūsų pageidavimus atitinkančią svetainę.
„Site.pro“ AI automatiškai užpildo svetainę tekstiniu ir vizualiniu turiniu, kad ji atrodytų gyvybinga. Po generavimo svetainę galima išsaugoti ir redaguoti kaip tik norite.
AI svetainių kūrimo įrankį galima išbandyti internete be registracijos, tačiau norint išsaugoti svetainę ir tęsti darbą, reikės užsiregistruoti „Site.pro“ platformoje. AI kūrimo funkcija įtraukta į visus planus, net ir į nemokamą bazinį planą.
Paprastas SEO Nustatymas
Graži ir patogi svetainė dar negarantuoja, kad ją suras interneto naudotojai. Norint būti matomiems paieškos sistemose ir užimti aukštas pozicijas, svetainė turi būti tinkamai optimizuota: reikia naudoti raktinius žodžius, meta pavadinimus, žymas ir aprašymus.
Pavadinimas – tai svetainės antraštė, rodoma paieškos rezultatuose. Pavyzdžiui, „Site.pro“ svetainės pavadinimas yra „AI svetainių kūrimo įrankis: Susikurk savo svetainę“.
Aprašymas – tai trumpas tekstas po pavadinimu. Gerai suformuluoti pavadinimai ir aprašymai padeda paieškos sistemoms geriau indeksuoti svetainę ir patraukia naudotojų dėmesį.
Optimizuoti svetainę SEO yra paprasta. Tai galite padaryti tiesiai kūrimo įrankyje, puslapio nustatymuose: įrašykite informaciją rankiniu būdu arba spauskite „Generuoti su AI“ ir AI užpildys laukus už jus.
Įsigykite Domeną ir Susiekite El. Paštą
Domeną galite įsigyti „Site.pro“ platformoje tiek atskirai (domenų puslapyje), tiek redaguodami svetainę kūrimo įrankyje. Tiesiog įveskite norimą svetainės pavadinimą skiltyje „Domenai“ ir pamatysite galimų domenų zonų sąrašą su kainomis. Pasirinkite labiausiai jūsų svetainei tinkamą variantą ir pateikite užsakymą.
Išvada
Svetainių kūrimo įrankis – tai lankstus sprendimas, tinkantis tiek paprastiems naudotojams, tiek profesionaliems dizaineriams ar programuotojams. Neatidėliokite – su „Site.pro“ savo svetainę galite susikurti jau šiandien.
