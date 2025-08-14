 Jonavoje už 11,5 mln. eurų statoma grūdinto stiklo gamykla

Jonavoje už 11,5 mln. eurų statoma grūdinto stiklo gamykla

2025-08-14 07:23
BNS inf.

Siekiant patenkinti išaugusį grūdinto stiklo poreikį ir išplėsti priešgaisrinio stiklo gamybos apimtį, Jonavoje pradėta grūdinto stiklo gamyklos statyba, ketvirtadienį rašo „Verslo žinios“.

Jonavoje už 11,5 mln. eurų statoma grūdinto stiklo gamykla
Jonavoje už 11,5 mln. eurų statoma grūdinto stiklo gamykla / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Projektą įgyvendina įmonės „GlassLT Fire“ akcininkai, kurių dalis yra Alytaus stiklo paketų gamybos įmonės  „Glass LT“ dalininkai.

Bendros investicijos sieks 11,5 mln. eurų, bus sukurta beveik 100 darbo vietų. 

Šiame straipsnyje:
Jonava
grūdintas stiklas
statybos
gamykla
GlassLT Fire

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų