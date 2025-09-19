 EIM skelbia 20 mln. eurų investiciją – Jonavos rajone iškils moderni gamykla

2025-09-19 09:56
ELTOS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį su „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuve, kuri Jonavos rajono savivaldybėje plėtos modernios kartono pakuočių gamyklos projektą, skelbiama pranešime spaudai. Pasak ministerijos, įgyvendinant projektą planuojama investuoti 20 mln. eurų.

Jonava
Jonava / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Pasak pranešimo, gamyklos veikla apims pilną kartono pakuočių gamybos procesą: nuo dizaino paruošimo ir spaudos iki kirtimo, klijavimo bei pakavimo. Bus gaminamos tiek standartinės, tiek individualizuotos pakuotės, atitinkančios aukštus Vakarų Europos rinkos reikalavimus.

Teigiama, kad įmonė gamyboje planuoja naudoti aplinkai draugiškus žaliavų sprendimus, o produkcija bus skirta maisto, kosmetikos, farmacijos, vyno ir kitų gėrimų sektoriams.

„Šis projektas sustiprins Jonavos rajono pozicijas kaip modernios ir tvarios gamybos vietos Lietuvoje. Naujai kuriama gamykla ne tik suteiks darbo galimybių vietos gyventojams, bet ir užtikrins, kad mūsų šalies verslas galėtų konkuruoti aukščiausiu lygiu Europos rinkose“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

Anot EIM, įgyvendinus projektą turėtų būti sukurtos sukurtos 89 naujos darbo vietos.

Po šios sutarties pasirašymo pagal stambaus investicinio projekto programą Lietuvoje iš viso planuojama pritraukti 1,68 mlrd. eurų investicijų ir sukurti daugiau nei 5 tūkst. darbo vietų.

