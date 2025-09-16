 Įspėjame: nuo tokių vaizdų galite nustoti valgyti mėsą

Įspėjame: nuo tokių vaizdų galite nustoti valgyti mėsą

2025-09-16 11:43
Pranešimas spaudai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai praėjusią savaitę Prienuose esančioje mėsos perdirbimo įmonėje nustatė šiurkščių maisto saugos pažeidimų.

Kaip pranešė tarnyba, inspektoriams atlikus planinį patikrinimą, mėsos pusgaminių ir gaminių gamybos patalpos ir jose esanti įranga buvo nešvarios ir netvarkingos, o marinuoti vištienos pusgaminiai laikyti patalpoje, kurioje temperatūra siekė +19 laipsnių.

VMVT nuotr.

Gamybinėse, šaldymo ir rūkyklos patalpose taip pat rasta daug pašalinių daiktų, tokių kaip automobilio salono sėdynė, įvairūs įrankiai, nenaudojamos ir panaudotos kartoninės dėžės, dujų balionai.

VMVT nuotr.

Be nurodytų pažeidimų, anot VMVT, patalpose nebuvo užtikrinama tinkama ventiliacija ir paviršių dezinfekcija, ant durų rasta pelėsio, o ant grindų – negyvų vabzdžių. 

Kartu buvo nustatyta kryžminės taršos rizika. Marinuotų vištienos pusgaminių laikymui buvo naudojami plastikiniai maišai nuo žaliavų. Dėžės su pusgaminiais buvo laikomos ant nešvarios grindų dangos. Taršą galėjo lemti ir kiti veiksniai – nešvarumai patalpose, pelėsio židiniai, neženklintas gamybinis inventorius, kenkėjai (musės, vabalai). Nebuvo užtikrinta tinkama paviršių dezinfekcija – naudotos medžiagos buvo pasibaigusio galiojimo, o plautuvėje nebuvo tekančio šilto vandens.

VMVT nuotr.

Tikrinimo metu rasta marinuotų, paruoštų rūkymui vištienos pusgaminių, laikytų gamybinėje patalpoje, kurioje temperatūra siekė +19 °C. Pusgaminių vidaus temperatūra siekė +14,9 °C.

Atsižvelgdama į nustatytų pažeidimų mastą, VMVT uždraudė įmonei tiekti į rinką 374 kg vištienos bei jai pritaikė administracinio poveikio priemones.

Jonas
NERODYKIT,nes tuoj vemsiu !
0
0
Benediktina
TODĖL AŠ NIEKAD PUSGAMINIŲ IR NEPERKU. NIEKADA
0
0
Visi komentarai (2)

