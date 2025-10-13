Dėl buvusio Kauno apylinkės teismo vadovo elgesio – verdiktas

Šį sprendimą pirmadienį paskelbė Teisėjų garbės teismo pirmininkė Goda Ambrasaitė-Balynienė.
„Drausmės byloje yra pakankamai duomenų, kurie patvirtina, jog teisėjas Arūnas Purvainis darbinėje aplinkoje, bendraudamas su teismo teisėjais ir teismo personalu, nesilaikė Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, buvo nekorektiškas, nemandagus, negerbė kitų asmenų, juos įžeidinėjo, menkino kolegų darbą“, – paskelbė G. Ambrasaitė-Balynienė.
A. Purvainis pripažintas pažeidęs Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui, padorumo, pavyzdingumo ir solidarumo principus, nederamai elgęsis per teisėjų susirinkimus.
Toks pirmininko bendravimo būdas rodo viršenybės demonstravimą, nepagarbą kitų teisėjų nuomonei.
Vadino debilais
Teisėjų garbės teismas taip pat įvertino tuomečio pirmininko pasisakymus bei jo išsakytą kritiką dėl kitų teisėjų priimtų sprendimų. Taip pat įvertintas ir taikytas draudimas teisėjams komentuoti savo sprendimus žiniasklaidai.
Pastaba yra švelniausia iš visų nuobaudų, kurios gali sulaukti teisėjas iš Teisėjų garbės teismo. Atsižvelgta, kad A. Purvainis anksčiau drausmine tvarka nebuvo baustas, tačiau pažeidimus atliko eidamas teismo pirmininko pareigas, tai pripažinta sunkinančia aplinkybe. Teisėjas iš dalies pripažino, kad jo elgesys nebuvo visiškai tinkamas, tačiau vis tiek teisino tokį bendravimą su kolegomis.
Kaip anksčiau skelbė portalas „15min“, į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją (TEDK) su siūlymu iškelti A. Purvainiui drausmės bylą kreipėsi Teisėjų taryba, įvertinusi Kauno apylinkės teismo teisėjos pranešimą apie galimai A. Purvainio padarytus pažeidimus.
Teisėjų tarybai dėl atvejo sudarius specialią komisiją ir šiai pradėjus tyrimą, pastaroji nustatė ne vieną pažeidimą. Komisija konstatavo, kad A. Purvainis nėra pakantus kitų kolegų nuomonei, nepagarbiai su jais elgiasi bei kuria neigiamą socialinę aplinką darbe. Todėl Teisėjų tarybai buvo rekomenduota kreiptis į TEDK, siekiant iškelti teismo pirmininkui drausmės bylą.
TEDK iškėlus drausmės bylą, ją nagrinėjo Teisėjų garbės teismas.
A. Purvainis Kauno apylinkės teismo pirmininku buvo paskirtas 2020 metų pavasarį.
Šio teisėjo kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi balandį, dabar jis dirba eiliniu teisėju.
Stoties lygis.
TEDK posėdyje pagarsintuose skunduose apie A. Purvainio elgesį taip pat nurodoma, kad teismo pirmininkas pokalbiuose su tuometine teismo darbuotoja apie kitus teisėjus atsiliepė nepagarbiai, neva vartodamas frazes: „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“, „dal**bė“, deb**ė.
Skunduose dėl A. Purvainio taip pat nurodoma, kad teismo pirmininkas esą nepagarbiai atsiliepia apie kolegas teisėjus, priekaištauja teisėjams dėl jų procesinės veiklos, gėdina juos kitų kolegų akivaizdoje, iškeldamas neva, pirmininko vertinimu, procesiniuose sprendimuose padarytas klaidas.
Teisėjų garbės teismas nusprendė, kad liudytojų parodymai yra reikšmingi, nėra pagrindo abejoti jų patikimumu, liudytojų parodymus patvirtinti teisėjų susirinkimų garso įrašai – juose užfiksuotas įsakmus ir pakeltas teismo pirmininko tonas, kitų kolegų pertraukinėjimas, jiems neleidžiama pasisakyti. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad toks teismo vadovo elgesys nebuvo vienkartinis.
„Frazės buvo sakomos pakeltu, įsakmiu tonu, pertraukinėjant kolegas. Toks pirmininko bendravimo būdas rodo viršenybės demonstravimą, nepagarbą kitų teisėjų nuomonei“, – nusprendė Teisėjų garbės teismas, pažymėjęs, kad netinkamai elgėsi teismo pirmininkas, kuriam keliami etikos aukštesni standartai.
Drausminę nuobaudą A. Purvainis dar gali apskųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
