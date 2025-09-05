„Aplan“ ir LTOU ginče padėtas taškas

Šiaulių apygardos teismas rugsėjo 3 dieną patvirtino bendrovių rugsėjo 1 dieną sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukė.
Kaip penktadienį pranešė teismas, pagal susitarimą antroje vietoje konkurse likusi „Aplan“ atsisakė visų ieškinio reikalavimų, taip pat įsipareigojo padengti po 50 proc. LTOU bei konkurso nugalėtojo, Jungtinės Karalystės architektų biuro „Zaha HadidArchitects“ bylinėjimosi išlaidų.
Rugpjūčio 19 dieną Šiaulių apygardos teismui atmetus „Aplan“ skundą iš pastarosios buvo priteista daugiau nei 23 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Tuomet teismas konstatavo, kad LTOU teisėtai pasirinko „Zaha HadidArchitects“ projektuoti naująjį atvykimo terminalą.
Savo ruožtu „Aplan“ teismo prašė panaikinti konkurso pasiūlymo eilę teigdama, jog JK architektų biuro pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų. Ji nurodė dėl to LTOU pateikusi pretenziją, tačiau pastaroji sprendimo dėl pasiūlymo eilės nepanaikino.
Tuo metu teismas konstatavo, kad nugalėtojos pasiūlymas atitinka visus konkurso reikalavimus.
LTOU birželio pabaigoje pranešė, jog naująjį atvykimo terminalą turėtų projektuoti „Zaha HadidArchitects“, kuriai iš penkių geriausių projektų skirta pirmoji vieta.
LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas BNS tuomet sakė, kad sutartį su nugalėtoja tikimasi pasirašyti šį rudenį.
Konkursui idėjas pateikė 11 Lietuvos ir užsienio architektų, o tarp penkių geriausių, be „Aplan“, taip pat pateko Lietuvos bendrovės „Implint Architects“, „Baltic Engineers“ bei Italijos „One Works“.
Terminalo statybos rangovo atranką planuojama skelbti 2027 metų pradžioje, o terminalą pastatyti iki 2029-ųjų.
