Įsiteisėjo nutartis dėl siuvimo įmonės „Šatrija“ bankroto

Nuo liepos nebeveikiančios „Šatrijos“ vadovas Giedrius Grondskis teismui nurodė, kad bendrovės įsipareigojimai kreditoriams viršija turto vertę ir ji yra nemoki.
Pasak teismo nutarties, „2025 metų įmonės balanso duomenimis“, jos nuostoliai siekia 260,3 tūkst. eurų, ji turi 3,849 mln. eurų įsipareigojimų kreditoriams, kurių negali įvykdyti, jos ilgalaikiai įsipareigojimai siekia 109,5 tūkst. eurų, o trumpalaikiai – 707,3 tūkst. eurų, turto vertė – 1,36 tūkst. eurų. „Šatrijos“ nekilnojamasis turtas įkeistas.
„Teismas konstatuoja, kad „Šatrija“ yra nemoki. Duomenų apie vykdomą ūkinę komercinę veiklą, leidžiančių įvykdyti prievoles ateityje, nenustatyta, aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta, todėl yra pagrindas iškelti „Šatrijai“ bankroto bylą“, – rašoma apygardos teismo nutartyje.
Iki nutarties įsiteisėjimo buvo areštuotas bendrovės ilgalaikis turtas, nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės.
Įmonės nemokumo administratoriumi paskirtas Juozas Valaitis, anksčiau pranešė „Utenos trikotažas“.
Pernai „Šatrija“ gavo 2,545 mln. eurų pajamų (užpernai – 2,61 mln. eurų) ir patyrė 306,2 tūkst. eurų grynųjų nuostolių (204,6 tūkst. eurų).
2024-ųjų spalį Panevėžio apygardos teismas patvirtino „Utenos trikotažo“ ketverių metų restruktūrizavimo planą, kuriame numatyta efektyvinti veiklą mažinant sąnaudas ir atsisakant nuostolingų, bet išlaikant kuo daugiau perspektyvios veiklos apimčių.
Prie „Utenos trikotažo“ rugsėjo 19-ąją galutinai prijungta siuvimo įmonė „Utenoswear“ (buvusi „Aboutwear“), grupėje dar yra bendrovės „Gotija“ ir „Mrija“ (Ukraina).
