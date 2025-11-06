INVL įsteigė fondą Rūdninkų karinio miestelio statybų finansavimui

Fondas „INVL Defence Infrastructure Fund I“ veiktų kaip finansinis projekto partneris. Lietuvos bankas pritarė fondo taisyklėms, pranešė įmonė.
„INVL Asset Management“ atstovas Aleksas Rozentalis BNS teigė, kad fondo partnerė, su kuria jis dalyvauja karinio miestelio antrojo statybos etapo konkurse, kol kas neskelbiama.
„Atsižvelgdami į geopolitinę situaciją regione matome, kad gynybos sektorius yra viena aktualiausių sričių, kurioje galime prisidėti prie ilgalaikės vertės kūrimo tiek investuotojams, tiek platesnei visuomenei", – pranešime sakė „INVL Asset Management“ infrastruktūros projekto vadovas Ignas Šablevičius.
Laimėjus konkursą ir pradėjus projekto finansavimą, į fondą galės investuoti instituciniai ir informuotieji investuotojai – Lietuvos gyventojai ir verslas.
Fondo vienetus instituciniams investuotojams platins „INVL Asset Management“, o informuotiesiems – finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, Lietuvoje veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras. Pastariesiems taikoma minimali investavimo suma sieks 125 tūkst. eurų.
Maksimalus informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo fondo „INVL Defence Infrastructure Fund I“ dydis siekia 100 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, apie savo dalyvavimą antrojo statybų etapo konkurse patvirtino keturios bendrovės – „Eika Group“, „YIT Lietuva“, „Naresta“ bei „Conres LT“. Dar viena bendrovė – „Merko statyba“ – BNS neatskleidė, ar teikė paraišką konkurse.
Portalas „Verslo žinios“ birželį skelbė, kad paraišką pateikė ir „Veikmės statyba“.
Karinio miestelio Šalčininkų rajone antrojo etapo infrastruktūros sukūrimo ir viešųjų paslaugų pirkimą ministerija paskelbė kovą. Jis buvo pratęstas iki birželio 9-osios dėl papildomų pakeitimų iš Vokietijos partnerių pusės.
BNS žiniomis, galutinius pasiūlymus dalyviai turi pateikti iki pirmadienio, lapkričio 10-osios, o nugalėtoją tikimasi paskelbti ir sutartis pasirašyti iki šių metų pabaigos.
Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Vienos dalies statybos kaina sieks apie 400 mln. eurų, o bendri valstybės įsipareigojimai, pasak KAM, galėtų siekti apie 1,8 mlrd. eurų (su PVM).
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Karinis miestelis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos.
