Rūdninkų karinis miestelis kyla sparčiau nei planuota: kada atvyks vokiečių brigada?

Rūdninkų kaimo gyventojai laukia naujų kaimynų – vokiečių karių.
Kaimo pakraštyje girdisi pratybų šūviai, važinėja statybinė technika – įsibėgėja karinio miestelio statybos.
„Čia bus apie 3,8 tūkst. karių“, – komentavo Vokietijos brigados vadas Christoph Huber.
Rūdninkuose apsigyvens vokiečių brigada, o treniruotis čia galės iki 4 tūkst. karių bei 750 civilių specialistų.
„Turime geras treniravimosi galimybes, tai siunčia stiprią žinutę“, – kalbėjo Ch. Huber.
Ant pastato iškeltas vainikas skelbia, kad Rūdninkuose įpusėjo pirmas karinio miestelio statybų etapas. Maždaug po metų šiame pastate įsikurs labai garbingas svečias – vokiečių brigados vadas.
Statybos prasidėjo prieš dvejus metus, dabar darbai eina greičiau nei numatyta.
„Visa mūsų komanda gyvena šiuo projektu ir tiki juo bei deda visas pastangas, kad įgyvendintume jį dešimt mėnesių anksčiau, nei esame suplanavę. Planuojame šį projektą užbaigti iki kitų metų pabaigos“, – dalijosi „EIKA Construction“ vadovas Almantas Čebanauskas.
Ministras sako, kad įtampa dėl brigados priėmimo vis labiau atslūgsta. Nors statybų tempas greitesnis, tai nereiškia, kad kariai atvyks anksčiau.
„Planas yra iki 2027 metų pabaigos, tad terminai nesikeičia“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Tiesa, karinio miestelio statybų džiaugsmą apkartino informacija, jog antrojo etapo konkursą bendrovė „Fegda“ laimėjo be Valstybės saugumo departamento pažymos. Vėliau departamentas patikslino, kad šis rangovas pažymą gavo, tačiau mažesnio patikimumo.
„Kad įmonė ar kažkuris rangovas keltų abejonę, nėra tokios formuluotės“, – tikino R. Kaunas.
Anot ministro, antrajam statybų etapui dar nepaskirtas rangovas.
„Visos įmonės, kurios šiai dienai yra eilėje, dar nėra laimėtojos. Pabrėžiu, kad dar tik sudaryta eilė antram etapui. Visos įmonės, kiek esu informuotas, atitinka keliamas sąlygas“, – sakė jis.
Negana to, įmonės „Fegda“ reputaciją anksčiau gadino ir link Rūdninkų poligono nutiestas brokuotas kelias. R. Kaunas neslėpė, jog supranta, kad kitos bendrovės konkursą gali ginčyti teismuose.
„Šioje vietoje prašyčiau visų atskaitingumo ir supratimo, nes aplinkybės yra apibrėžtos ir diskutuotinos. Kiekvienas teismo procesas gali vėlinti projekto įgyvendinimo terminus“, – aiškino jis.
Kariniame miestelyje jau kitų metų vasarą turėtų atsirasti technikos parkas, dvejos remonto dirbtuvės, ryšių salė, degalinė ir plovyklos. Visa karinė bazė turėtų pradėti veikti 2028 metų pradžioje. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių, o dalis jų atvyks su savo šeimomis.
