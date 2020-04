Interviu dėl darbo karantino metu: kas keičiasi ir kaip pasiruošti?

Nepriklausomai nuo to, kad pokalbis vyks per atstumą ir ne darbdavio aplinkoje, neužsimirškite, kad tai – pokalbis dėl darbo. Kristinos Rokaitės-Podvorotnikovienės („Noriu personalo sprendimų grupė“ partnerės) nuomone, vaizdo interviu dėl darbo verta pasiruošti taip pat gerai, kaip ir tradiciniam – būti gerai susipažinusiam su pozicija į kurią pretenduojate, turėti pasiruošus prie savęs savo CV ir kt. Keletas dalykų, į ką ypatingai svarbu atkreipti dėmesį būtent vaizdo interviu metu.

Personalo konsultacinės kompanijos „Noriu personalo sprendimų grupės“ partnerės – vyriausiosios konsultantės K. Rokaitės- Podvorotnikovienės įžvalgos ir patarimai:

Svarbu tinkamas pasiruošimas

– Pasirinkite tinkamą aprangą. Galioja esminė taisyklė – apsirenkite taip pat, kaip kad eitumėte į tradicinį pokalbį. Žemiau juosmens taip pat! Juk negalite žinoti, ar pokalbio metu dėl tam tikrų aplinkybių nereikės atsistoti. Jokiu būdu nevilkėkite „naminės“ aprangos, net jei vaizdo interviu vyksta namuose. Privalote atrodyti dalykiškai.

– Paruoškite techninę įrangą. Prieš prasidedant interviu, įsitikinkite, ar veikia jūsų įranga: mikrofonas, vaizdo kamera, ar tinkamas apšvietimas. Svarbu, kad vaizdo kamera būtų nustatyta jūsų akių lygyje (šiek tiek aukščiau nei jūsų ištiestos rankos aukštyje) – juk daug maloniau bendrauti su žmogumi, kuris žvelgia tiesiai jums į akis. Jei kompiuteris per žemai – pakelkite jį į reikiamą aukštį padėdami po juo kelias knygas. Būtinai padarykite testinį bandymą bent dieną ar pusdienį prieš pradedant realų pokalbį su darbdaviu, kad įsitikintumėte, ar viskas veikia puikiai ir dar turėtumėte laiko pašalinti trigdžius. Daugiau nei pusę vykdomų vaizdo interviu tenka nutraukti dėl to, kad trūko garso, vaizdo, buvo per daug triukšminga, per tamsu ir pan., ir susisiekti pakartotinai po trukdžių pašalinimo. Prarastas laikas, netinkamas pasiruošimas sumenkina pirmą įspūdį.

Jei vaizdo interviu planuojate turėti telefonu, tuomet būtina pasirūpinti „laisvų rankų“ įranga (stoveliu ar kita patogia atrama telefonui. Venkite interviu, laikant telefoną rankoje – tai varžys jūsų judesius, sunkiai pavyks viso pokalbio metu išlaikyti reikiamą akių kontakto lygį, nukentės bendra kūno pozicija, tuo pačiu ir įspūdis.

Kristina Rokaitė-Podvorotnikovienė. „Noriu personalo sprendimų grupės“ nuotr.

– Pasirinkite tinkamą aplinką – susikurkite „virtualų ofisą“. Klaida manyti, kad interviu metu būsite stebimas ir matomas tik jūs. Jus kalbinančių asmenų akis stebės ir jus supančią aplinką. Įsijunkite programėlę ir pasitikrinkite, ką matys jūsų pašnekovas jums už nugaros. Supanti aplinka turi būti tvarkinga, patraukli. Patartina nevykdyti interviu miegamajame, virtuvėje, kavinėse ir kt. Pasirinkite kuo neutralesnę aplinką, kurioje nebūtų pašalinio triukšmo, ar netikėtų trukdžių (pasirūpinkite, kad būtų, kas tuo metu užims jūsų vaikus, kad nesigirdės šuns lojimas ir kt.) Taip pat atsakingai įvertinkite aplinkybes, jei suplanavote turėti vaizdo interviu esamoje darbovietėje, kad nereiktų bijoti įeinančių bendradarbių, jei apie jūsų norą keisti darbą niekas dar nežino. Nuolat tvyranti įtampa neleidžia kandidatui atsipalaiduoti, blaško dėmesį ir trukdo tinkamai atskleisti save. Jei visgi neplanuotai kas nors sutrukdo jūsų interviu (skambutis į duris, namiškiai ar naminis gyvūnas) – atsiprašykite už trukdžius, atsiprašykite minutei ir juos išspręskite.

– Labai svarbu tinkamas apšvietimas. Išbandykite ir įsitikinkite, ar jūsų veidas neuždengtas šešėlių, ar aiškiai matomas. Atminkite, kad šviesoje atrodysite geriau.

– Pasitikrinkite, ar jūsų vartotojo vardas „Skype“ ar kitose programose yra pakankamai dalykiškas ir neskamba juokingai. Jei taip nėra – susikurkite naują vartotojo profilį, skirtą dalykiniams pokalbiams. Geriausia pavadinti savo vardu, pavarde.

– Nevėluokite! Net ir virtualioje erdvėje galioja susitikimų etiketas.

Kūno kalba

Pirmą įspūdį darbdavys susidaro per pirmas 5 sekundes. Kaip užmegzti emocinį ryšį ir padaryti teigiamą įspūdį bendraujant per kompiuterį ar telefono ekraną?

– Ar žinojote, kad galima „ranką paspausti“ bei pasisveikinti ir per atstumą? „Rankos paspaudimas per atstumą“ – užtikrintas, tvirtas galvos linktelėjimas su lengvu pečių palenkimu ir žvilgsniu į priekį. Tai puiki emocinio ryšio per atstumą užmezgimo pradžia, kai negalite fiziškai paspausti rankos ir pradėti pokalbį.

– Gera nuotaika ir pozityvumas, kurį turi spinduliuoti jūsų kūno kalba. Vienas iš būdų tai pasiekti yra gera laikysena. Įsitaisykite patogiai kėdėje, sėdėkite tiesia nugara. Nesimuistykite, nedaryti daug staigių, emocingų judesių – tai nesižiūri gerai ir blaško dėmesį, stebint jus per ekraną. Klausant pašnekovo periodiškai linktelėkite galva, šypsokitės, tai rodys Jūsų susidomėjimą ir įsitraukimą į pokalbį.

– Labai svarbu – akių kontaktas ir balso intonacija. Būtinai palaikykite akių kontaktą. Atminkite, kad vaizdo interviu metu norint palaikyti akių kontaktą, reikia žiūrėti į kamerą, o ne į ekrane matomo pašnekovo veidą. Tiek tradiciniuose, tiek ir ypatingai vaizdo pokalbiuose, svarbu kalbėti tvirtai, užtikrintai, nei per tyliai, nei per garsiai.

Nepamirškite šypsotis ir pasibaigus pokalbiui padėkoti už skirtą laiką bei video interviu!