Patarimai darbo ieškantiems studentams: kaip išvengti galvos skausmo prieš, per ir po darbo pokalbio

„Lidl Lietuva“ personalo vadovės ir valdybos narės Sandros Savickienės teigimu, besimokantis jaunimas turi daugybę skirtingų galimybių įžengti į darbo rinką, svarbiausia, kad darbdaviai atsižvelgtų į jų poreikius.

„Studentai net ir neturėdami specifinės darbo patirties turi plačias galimybes rinktis – nuo prekybos tinklų ar skambučių centrų, iki restoranų ar kavinių, taip pat visada verta pagalvoti ir apie neapmokamą ar apmokamą praktiką. Tiesa, studentams neretai tenka ieškoti darbo lanksčiu grafiku, tad vertėtų žvalgytis į darbdavius, suteikiančius tokią galimybę. Tą siūlome ir mes, todėl įdarbiname ir motyvuotus, augti norinčius studentus, galinčius dirbti ir nepilnu etatu bei tokiu būdu derinti darbą su studijomis. Be to, įmonėje turime ir praktikos programą, kurios išskirtinumas – apmokama praktika administracijos padaliniuose Vilniuje arba Kaune“, – teigia S. Savickienė.

„Lidl Lietuva“ atstovė S. Savickienė taip pat akcentuoja, kad įmonė bendradarbiauja su įvairiomis mokymo įstaigomis – kolegijomis, universitetais bei dalijasi specialiais darbo pasiūlymais, todėl pašnekovė siūlo studentams nepraleisti ir įvairių organizuojamų karjeros mugių.

„Alliance for Recruitment“ partneris Andrius Francas priduria, kad nors studentai neretai darbo rinkoje startuoja nuo paties žemiausio laiptelio, to bijoti nereikėtų, nes skirtinguose sektoriuose slypi išties plačios karjeros galimybės.

„Jeigu stengsitės, rodysite ryžtą ir iniciatyvą, darbdaviai tai visada pastebės. Juk turėti įmonėje užaugusį žmogų, pažįstantį įmonės kultūrą ir procesus – didelis konkurencinis pranašumas. Tiesa, tai svarbu išsiaiškinti kuo anksčiau, tad atidžiai išanalizuokite viešai prieinamą informaciją apie darbovietę – pasitelkite socialinius tinklus, paskaitykite su įmone susijusius straipsnius. Tai padės susidaryti pirmąjį įspūdį apie bendrovę“, – akcentuoja ekspertas.

Tuo pat metu Eglė Staniulionė, „Bitė Lietuva“ žmonių ambasados vadovė akcentuoja, kad pirmojo darbo ieškantys studentai turėtų būti drąsūs ir išnaudoti visas jų kelyje pasitaikančias galimybes.

„Jau kurį laiką linksniuojamas socialinis tinklas „LinkedIn“ gali puikiai pasitarnauti darbo patirtį dar tik besiruošiančiam kaupti jaunimui. Tai – reikšminga duomenų bazė, kurioje studentai gali sekti juos dominančias įmones, darbo pozicijas, karjeros istorijas ar patarimus. Be to, pastaruoju metu įvairios įmonės vis dažniau kviečiasi studentus į jiems skirtus renginius, susitikimus ar paskaitas, tad verta investuoti laiko ir susipažinti su bendrove bei jos komanda. Pavyzdžiui, mes jau trejus metus organizuojame vidines karjeros dienas informacinių technologijų studentams, bendradarbiaujame su ISM universitetu“, – sako E. Staniulionė.

Prieš pokalbį – išsamus pasiruošimas

Kalbėdamas apie patarimus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį dar prieš darbo pokalbį, A. Francas pirmiausia išskiria tam tikrus „namų darbus“.

„Jei pasidomėjote, kokia tai įmonė, aplikavote ir jus pakvietė susitikti, svarbu tam tinkamai pasiruošti. Pradėkite nuo klausimų. Būtinai pagalvokite, ko norėsite paklausti darbo pokalbio metu – tai parodys, kad jums rūpi šis susitikimas, be to, gausite naudingos informacijos apie potencialią savo darbovietę. Jei bijote, kad juos pamiršite, klausimus užsirašykite ant lapo, o jį išsitraukite per patį pokalbį. Gėdytis tikrai nėra ko – juk suflerius turi net teatro aktoriai ar žinių vedėjai“, – sako pašnekovas.

„Bitė Lietuva“ žmonių ambasados vadovė priduria, kad darbo pokalbio metu vertėtų pasidomėti apie kitus įmonėje dirbančius studentus: „Susitikę su bendrovės atstovais, nebijokite pasiteirauti, ar joje yra dirbę ar šiuo metu dirba besimokantis jaunimas, kokios yra karjeros augimo galimybės. Jeigu organizacija gali papasakoti tokių studentų sėkmės istorijų, tai – geras ženklas.“

A. Francas taip pat pažymi, kad itin svarbu pagalvoti kaip pristatysite save: „Prisiminkite savo stipriąsias puses, apsvarstykite, kokią naudą galite duoti šiai įmonei, kokie yra jūsų pranašumai prieš kitus kandidatus. Turint omenyje, kad studentai patirties darbo rinkoje turi retai, atsigręžkite į kitas savo patirtis – pakankamai įdėmiai žiūrint, įspūdį gali padaryti ir paprasti dalykai.“

Pagarbą turi rodyti ne tik kandidatas, bet ir darbdavys

„Alliance for Recruitment“ partneris pratęsia, kad atėjus metui keliauti į darbo pokalbį, svarbu nepamiršti gerai išsimiegoti, tvarkingai apsirengti ir atvykti į susitikimo vietą laiku ar net penkiomis minutės prieš jį – tai parodys jūsų punktualumą.

„Darbo pokalbis prasideda ne atsisėdus prie stalo, o įžengus pro duris. Pokalbis baigiasi išėjus iš pastato, tad emocingus džiaugsmo ar nusivylimo šūkius palikite vėlesniam laikui. Jo metu atsakykite į visus klausimus, būkite nusiteikę pozityviai. Žinokite ir savo silpnąsias puses – įvardinkite vietas, kuriose jums galbūt trūksta kompetencijos, įgūdžių ar patirties ir pasakykite, kaip tai kompensuosite. Žinoma, atitinkamai su jumis turėtų elgtis ir kita pokalbio pusė“, – sako A. Francas.

„Lidl Lietuva“ atstovė S. Savickienė jam pritaria, kad tiek darbo pokalbio metu, tiek prieš jį, darbdavys neabejotinai privalo rodyti pagarbą kiekvienam kandidatuojančiam žmogui. Ji taip pat akcentuoja, kad šį procesą organizacijos turėtų tobulinti nuolatos.

„Darbuotojų paieškos procesui ir geros potencialių darbuotojų patirties užtikrinimui įmonės turi skirti ypatingą dėmesį. Pavyzdžiui, bendrovėms vertėtų pagalvoti apie galimybę savo kandidatų patirtis darbo pokalbiuose matuoti apklausomis, suteikti galimybę pasidalinti grįžtamuoju ryšiu apie savo įspūdžius. Be to, nepamirškite, kad itin svarbu pasirūpinti reguliariai darbuotojus samdančių vadovų mokymais apie atrankos procesą ir darbo pokalbio vedimą. Šias praktikas taikome ir mes“, – teigia S. Savickienė