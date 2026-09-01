 „InMedica“ prašo leidimo įsigyti šią kliniką

„InMedica“ prašo leidimo įsigyti šią kliniką

2026-09-01 17:25
BNS inf.

Suomijos socialinės ir sveikatos priežiūros milžinės „Mehilainen“ valdomas Lietuvos medicinos klinikų tinklas „InMedica“ prašo leidimo įsigyti Klaipėdoje veikiančią Navicko kliniką.

<span>„InMedica“ prašo leidimo įsigyti šią kliniką</span>
„InMedica“ prašo leidimo įsigyti šią kliniką / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Konkurencijos taryba skelbia prašymą įsigyti 100 proc. bendrovės akcijų gavusi rugpjūčio 21 dieną.

„InMedica“ ir su ja susijusios įmonės teikia sveikatos priežiūros, odontologijos, medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas Lietuvoje. Bendrovei priklauso klinikų Lietuvoje tinklas „Meliva“ bei „Clinic | DPC“ prekės ženklo odontologijos klinikų tinklas.

Tuo metu Navicko klinika Klaipėdoje teikia sveikatos priežiūros, odontologijos, medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas.

Registrų centro duomenimis, klinikos savininkas ir vadovas yra Antanas Navickas.

Pernai klinikos pajamos augo 15,4 proc. iki 2,3 mln. eurų, grynasis pelnas – 3,4 karto iki 1,1 mln. eurų.

Tuo metu „InMedicos“ pajamos pernai augo 41,4 proc. iki 147,1 mln. eurų, įmonė patyrė 2,8 mln. eurų nuostolio, kai prieš metus buvo uždirbusi 3,3 mln. eurų grynojo pelno, rodo RC pateikta ataskaita.

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