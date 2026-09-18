 „InMedica“ galės įsigyti Navicko kliniką

„InMedica“ galės įsigyti Navicko kliniką

2026-09-18 16:03
BNS inf.

Suomijos socialinės ir sveikatos priežiūros milžinės „Mehilainen“ valdomas Lietuvos medicinos klinikų tinklas „InMedica“ gavo leidimą įsigyti Klaipėdoje veikiančią Navicko kliniką.

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<span>„InMedica“ galės įsigyti Navicko kliniką</span>
„InMedica“ galės įsigyti Navicko kliniką / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Konkurencijos taryba skelbia penktadienį leidusi įsigyti 100 proc. bendrovės akcijų.

„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – skelbia taryba.

Kaip rašė BNS, „InMedica“ ir su ja susijusios įmonės teikia sveikatos priežiūros, odontologijos, medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas Lietuvoje. Bendrovei priklauso klinikų Lietuvoje tinklas „Meliva“ bei „Clinic | DPC“ prekės ženklo odontologijos klinikų tinklas.

Tuo metu Navicko klinika Klaipėdoje teikia sveikatos priežiūros, odontologijos, medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas.

Registrų centro duomenimis, klinikos savininkas ir vadovas yra Antanas Navickas.

Pernai klinikos pajamos augo 15,4 proc. iki 2,3 mln. eurų, grynasis pelnas – 3,4 karto iki 1,1 mln. eurų.

Tuo metu „InMedicos“ pajamos pernai augo 41,4 proc. iki 147,1 mln. eurų, įmonė patyrė 2,8 mln. eurų nuostolio, kai prieš metus buvo uždirbusi 3,3 mln. eurų grynojo pelno, rodo RC pateikta ataskaita.

Šiame straipsnyje:
InMedica
įsigyti kliniką
Navicko klinika
Mehilainen

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