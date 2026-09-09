 „Ignitis grupė“ už pirmąjį pusmetį išmokės 51 mln. eurų dividendų

„Ignitis grupė“ už pirmąjį pusmetį išmokės 51 mln. eurų dividendų

2026-09-09 17:44
BNS inf.

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ už pirmąjį šių metų pusmetį išmokės 50,9 mln. eurų dividendų, arba 0,704 euro akcijai.

<span>„Ignitis grupė“ už pirmąjį pusmetį išmokės 51 mln. eurų dividendų</span>
„Ignitis grupė“ už pirmąjį pusmetį išmokės 51 mln. eurų dividendų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Sprendimą grupės akcininkai priėmė trečiadienį, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.

BNS skaičiavimais, į valstybės biudžetą bus pervesta apie 38,1 mln. eurų.

Už pirmąjį ir antrąjį 2025 metų pusmečius bendrovė išmokėjo po 49,4 mln. eurų dividendų. Už 2024 metus ji akcininkams davė 96 mln. eurų grąžos. Grupė laikosi strategijos kasmet didinti dividendus po 3 procentus.

„Ignitis grupė“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 306,6 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 1,9 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai.

Koreguotas grynasis pelnas siekė 115,8 mln. eurų – 20,8 proc. mažiau (146,2 mln. eurų), o grynasis pelnas – 113,2 mln. eurų – 1,6 proc. daugiau (111,4 mln. eurų), trečiadienį pranešė grupė.

Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų.

Šiame straipsnyje:
Ignitis grupė
dividendai
išmokėti dividendus

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