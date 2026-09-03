Į šį projektą ESO investuos dar 66 mln. eurų

„Oro linijų pakeitimas požeminiais kabeliais padeda sumažinti tinklo pažeidžiamumą dėl stipraus vėjo, sniego, apledėjimo ar ant linijų užvirtusių medžių bei jų šakų“, – pranešime teigė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Kaip BNS nurodė VERT, šiomis lėšomis bus finansuojamas dar 825 kilometrų kabelių tiesimas.
ESO duomenimis, apie 80 proc. elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų 10 kilovoltų (kV) tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir jų šakos.
Anot VERT, šiuo metu apie 68 proc. tokių linijų nutiestos ore, o miškuose jos sudaro apie 58 proc. iš maždaug 10 tūkst. kilometrų.
ESO duomenimis, 39 proc. viso bendrovės 135 tūkst. km tinklo jau yra po žeme. Pernai ESO miškingose teritorijose paklojo 368 kilometrus kabelių.
Kaip rašė BNS, energetikos ministras Lukas Savickas praėjusią savaitę teigė, jog reikia spartinti kabeliavimą ir vietoje dabar numatytos 2 tūkst. kilometrų programos nutiesti 6 tūkst. kilometrų kabelių.
ESO vadovas Renaldas Radvila teigė, jog nutiesus 6 tūkst. kilometrų kabelių sutrikimų galėtų išvengti apie 280 tūkst. vartotojų.
Vyriausybė pernai pavasarį priėmė sprendimą 2025–2028 metais 2 tūkst. kilometrų 10 kV linijų miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais.
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