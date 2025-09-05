Hofmanas: ŽŪDC vadovu paskirti savą žmogų siūlė Remigijus Žemaitaitis

„Kai buvo paskirtas laikinas vadovas, man buvo pasakyta, kad turi tą vietą užimti mūsų žmogus“, – penktadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje teigė laikinasis ministras.
Vėliau jis BNS paprašytas patikslinti, kas jam siūlė Žemės ūkio duomenų centro vadovu skirti su „Nemuno aušra“ siejamą žmogų, I. Hofmanas teigė, kad tai buvo partijos lyderis.
„Taip, Žemaitaitis“, – patvirtino darbą baigiantis ministras.
I. Hofmanas BNS pabrėžė, kad R. Žemaitaitis nenurodė žmogaus, kuris turėtų tas pareigas užimti. Taip pat, anot I. Hofmano, nebuvo kalbėta apie konkurso sąlygas ar pareigybės aprašymo pritaikymą konkrečiam žmogui.
Jis priminė, kad ankstesnis Žemės ūkio duomenų centro vadovas Algirdas Juozaponis iš pareigų buvo atšauktas ir įmonės penkių narių valdyba atleistas jo iniciatyva 2025 metų balandį.
Pokyčiai pareigybės aprašyme
I. Hofmanas taip pat teigė, kad prieš skelbiant naujojo Žemės ūkio duomenų centro vadovo konkursą, jam buvo pateikti šios įstaigos vadovo pareigybės aprašymo pakeitimai.
„Man buvo atneštas pareigybių parašymas, kokius kriterijus turi atitikti į šitas pareigas pretenduosiantis žmogus“, – sakė žemės ūkio ministras.
Tačiau, pasak laikinojo ministro, šio pareigybės aprašymo net nepasirašė: „Atidaviau atgal. Šituos dokumentus atsisakiau pasirašyti“.
„Man atnešė, kaip paprastai būna, sekretorė. Su kitais bendrais dokumentais. Pasirašyti. Tas dokumentas jau buvo vizuotas personalo skyriaus. Pas mane atkeliavo galutiniam parašui. Nepamenu, kas vizavo: ar kancleris, ar viceministras“, – konservatoriams pasakojo I. Hofmanas.
Vėliau I. Hofmanas BNS teigė, kad aprašo savo parašu netvirtino, nes atkreipė dėmesį, kad konkursas dėl naujo centro vadovo bus netrukus skelbiamas
„Kodėl prieš pat skelbiant konkursą keičiame aprašą? Tai nėra gerai. Man tai užkliuvo ir sukėlė abejonių“, – tvirtino jis.
I. Hofmanas konservatorių frakcijoje tai pat pabrėžė, kad jam buvo siūloma atleisti ir kitų įstaigų vadovus.
„Buvo kalbama, kad reikia keisti Nacionalinės mokėjimų agentūros vadovą, Augalininkystės tarnybos, Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovę, nors ji ir ne ministerijos pavaldume. Dalį atlieka žemės ūkio ministerijos funkcijų, bet pavaldi Vyriausybei“, – teigė I. Hofmanas.
Ministras pripažino, kad pastabų šioms institucijoms turėjo ir jis, ir viceministrai, ir socialiniai partneriai.
„Darbą gerinti norisi visada, visi gali pareikšti pastabas, bet turi būti pagrindas, kodėl reikia keisti vadovą“, – kalbėjo I. Hofmanas.
Jis, be kita ko, pabrėžė, kad vienas iš siektų atleidimų argumentų buvo ir tai, jog tie vadovai buvo paskirti esant konservatorių Vyriausybei.
Dėl R. Dudonio R. Žemaitaitis siūlė nekreipti dėmesio
I. Hofmanas prisiminė ir atvejį dėl Renato Dūdonio skyrimo Žemės ūkio ministerijos kancleriu, kai šis ilgai negavo leidimo dirbti su slapta informacija.
Ministras sakė, kad tai buvęs tam tikras trukdis jo darbe, todėl situaciją jis aptarė su premjeru Gintautu Palucku, ir su „Nemuno aušros“ vedliu.
„Aš tada iškėliau sąlygą (R. Dudoniui – BNS): arba tu gauni (leidimą – BNS), arba mes baigiame. Tą patį pasakiau premjerui, jis visiškai palaikė mano mintį, o Žemaitaitis nelabai to norėjo girdėti. Jis sakė: nekreipk dėmesio“, – pasakojo I. Hofmanas.
I. Hofmanas tvirtino, kad iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) gautoje pažymoje dėl R. Dudonio nebuvo “kažkokių kritinių dalykų“, dėl ko jis, anot I. Hofmano, negalėtų eiti politinio pasitikėjimo pareigų: „Esu matęs daug prastesnių pažymų, per du puslapius“.
I. Hofmanas nebeis žemės ūkio ministro pareigų naujojoje Vyriausybėje, į jo vietą siūlomas viceministras Andrius Palionis.
