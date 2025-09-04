Hofmanas įvardijo įstaigas, kurių vadovus siekė keisti Žemaitaitis – norėjo sužaisti „šachmatais“?

„Buvo minima Nacionalinė mokėjimo agentūra, (Valstybinė – ELTA) augalininkystės tarnyba, (Valstybinė – ELTA) maisto ir veterinarijos tarnyba, tai tos pagrindinės“, – ketvirtadienį „Delfi“ laidoje „Verslo požiūris“ teigė I. Hofmanas.
„Buvo tokie norai, pageidavimai išsakyti, kad reikia pakeisti ir vieni iš argumentų buvo ties kai kuriais vadovais, kad jie buvo paskirti valdant konservatorių Vyriausybei, tai dėl to jie turi būti pakeičiami“, – pridūrė jis.
Laikinojo žemės ūkio ministro manymu, tam, kad būtų keičiami Valstybės tarnybos konkursą laimėję asmenys, turi būti rimtas ir teisinis pagrindas.
„Pavyzdžiui, Žemės ūkio duomenų centro vadovą ir visą valdybą aš atleidau, nes tam buvo rimtas pagrindas“, – teigė I. Hofmanas.
„Pagrindinė priežastis buvo netvarkingai tvarkomi finansai. Labai netvarkingai“, – pridūrė jis.
„Nemuno aušra“ abejojo žemės ūkio viceministru Andriumi Palioniu, tačiau dabar jį siūlo į ministrus
I. Hofmanas teigia, jog jam pakvietus Andrių Palionį prisijungti prie komandos Žemės ūkio ministerijoje, „Nemuno aušra“ dėl tokio sprendimo abejojo. Anot jo, dvejonės kilo dėl nepalankaus A. Palionio sprendimo jam vadovaujant Žemės ūkio ministerijai.
„Gal svarbi aplinkybė būtų ta, kad, kai aš pasirinkau Andrių, „Nemuno aušra“ bandė kvestionuoti šitą mano pasirinkimą, nes neva kažkuriam „Nemuno aušros“ nariui ar Seimo nariui buvo pritaikyta sankcija už kažką, kai Andrius buvo ministru“, – teigė laikinasis žemės ūkio ministras.
„Pats principas svarbus, kad jie kažkada bandė kvestionuoti, bet dabar patys siūlo Andrių į žemės ūkio ministrus“, – pridūrė I. Hofmanas.
Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
A. Palionis 2019–2020 m. ėjo žemės ūkio ministro pareigas.
Naujausi komentarai