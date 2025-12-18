 „Harmony Park“ – išskirtinė Naujųjų metų naktis su atlikėja Monika Liu

„Harmony Park“ – išskirtinė Naujųjų metų naktis su atlikėja Monika Liu

2025-12-18 10:07 kauno.diena.lt inf.

Gruodžio 31 d. netoli Birštono, Nemuno kilpų regioniniame parke, įsikūręs elegantiškas 5+ žvaigždučių poilsio ir pramogų kompleksas „Harmony Park“ kviečia į išskirtinę Naujųjų metų šventę. Jos programoje – aukščiausio lygio kulinarija ir konditerija, gyva muzika, šventinė atmosfera, o naujametės nakties kulminacija taps specialiai šiai progai surengtas Monikos Liu koncertas kartu su Lotynų Amerikos ritmų grupe „Los Secretos de Pablo“. 

Naujųjų metų šventė prasidės 21 val. „Simboly“ restorane. Čia svečiams bus patiekta degustacinė vakarienė, kurią jiems sukurs modernios lietuviškos virtuvės patiekalų interpretacijomis garsėjantis šefas Rolandas Čižikas. Jo sudarytas šventinis valgiaraštis atspindės tai, kas būdinga „Simboly“ restoranui, – pagarbą skirtingiems skoniams ir gebėjimą kiekvienam svečiui pasiūlyti gurmanišką kulinarinę kelionę. Vakarienė bus subtiliai prabangi: visavalgiai mėgausis rafinuotais žuvies ir mėsos patiekalais, kuriuose atsiskleis kruopščiai parinkti gurmaniški akcentai, veganams bus sukurtos kūrybiškos ir vizualiai įspūdingos augalinės virtuvės interpretacijos, o vegetarams – sodrūs ir netikėti daržovių bei žuvies skoniai, išsiskiriantys aukštosios gastronomijos estetika. 

„Harmony Park“ nuotr.

Vakaro vedėjas pristatys degustacinės vakarienės patiekalus, rengs pramogas ir momentinius žaidimus su prizais, rūpinsis, kad gera nuotaika lydėtų visus – tiek į šventę atvykusius dviese, tiek didesnėmis artimųjų ar draugų grupėmis. Norintieji švęsti privačiau gali iš anksto užsisakyti rafinuotu dekoru išsiskiriančią Ametisto salę, kurioje telpa iki 30 žmonių. 

„Harmony Park“ nuotr.

Po vakarienės į sceną žengs stipriu vokalu ir scenine charizma garsėjanti atlikėja Gintarė Korsakaitė, gerai pažįstama tarptautinių konkursų ir muzikinių projektų žiūrovams. Jos repertuare bus ir šiuolaikinių pop bei soul kūrinių, ir publikos itin mėgstamų hitų. 

Vidurnaktį dangų nušvies šventiniai fejerverkai, kuriuos svečiai galės stebėti arba išėję į lauką, arba pro didžiulius komplekso langus. 

„Harmony Park“ nuotr.

Vakaro kulminacija taps viena iš ryškiausių Lietuvos muzikos žvaigždžių Monika Liu. Kartu su ugningąja Lotynų Amerikos ritmų grupe „Los Secretos de Pablo“ Monika surengs vienintelį tokį, specialiai naujametei nakčiai sukurtą, koncertą. Šventės nuotaiką kurs ir didžėjus – jis rūpinsis, kad šokių aikštelė kuo ilgiau liktų pilna. 

„Harmony Park“ nuotr.

Svečiai, norintys pratęsti naujametę šventę, galės apsistoti „Harmony Park“ viešbučio apartamentuose ir pasinaudoti daugybe čia teikiamų paslaugų tiek ramiam, tiek aktyviam poilsiui. Pasirinkę likti ilgiau, čia jie galės lėtai papusryčiauti restorane, pasivaikščioti pažintiniais takais, pasimėgauti masažu ar vandens malonumais SPA bei pirčių erdvėje, pajodinėti žirgais. Visos šios paslaugos užsakomos papildomai. Be to, joms būtina išankstinė rezervacija. 

Staliuką naujametei šventei ar nakvynę viešbutyje „Harmony Park“ galima rezervuoti internetu https://www.harmonypark.lt/blog/events/naujieji-metai-su-monika-liu/. Daugiau informacijos teikiama telefonu +37065098012 arba el. paštu [email protected]

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Birštonas
naujametė naktis
5 žvaigždutės
pramogų kompleksas
Harmony Park
Monika Liu
koncertas
naujametė naktis
sutikti Naujuosius
išankstinė registracija
degustacijos
poilsis

