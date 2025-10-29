Gynybos obligacijas platins ir investicinių paslaugų bendrovė

Finansų ministerijai pasirašius sutartį su bendrove obligacijos nuo lapkričio 3 dienos bus platinamos per tris finansų tarpininkus – „Orion Securities“ bei „Swedbank“ ir SEB banką, pranešė ministerija.
„Didesnė gynybos obligacijų platintojų pasiūla leidžia kiekvienam pasirinkti patogiausią būdą investuoti į valstybės gynybos stiprinimą. Tai ne tik didina gynybos obligacijų prieinamumą visoje šalyje, bet ir skatina aktyvesnį visuomenės įsitraukimą į strateginių valstybės tikslų įgyvendinimą“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
14-tos emisijos obligacijų bus galima įsigyti iki lapkričio 17 dienos, už ją bus mokamos įprastos 2 proc. metų palūkanos.
BNS rašė, kad 13-osios gynybos obligacijų emisijos platinimo metu gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už rekordinę sumą – 53,4 mln. eurų.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą pirkėjai iki šiol jų nupirko už 182,3 mln. eurų.
Naujausi komentarai