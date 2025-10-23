Gynybos ir saugumo pramonės asociacija kviečia premjerę į diskusiją

Raštas, kurį pasirašė asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas, premjerei išsiųstas antradienį – dieną po to, kai premjerė pranešė apie gynybos pramonės klausimo perdavimą kitoms ministerijoms.
„Asociacija stebi viešoje erdvėje vykstančią diskusiją dėl gynybos pramonės vystymo ir institucinio koordinavimo. Atstovaudami verslo bendruomenę, norėtume būti šios diskusijos dalimi – prisidėti savo patirtimi, sektoriaus žiniomis ir pasiūlymais, kaip dar tvirčiau stiprinti Lietuvos gynybos pramonės pagrindus“, – teigiama laiške premjerei.
Akcentuojama, kad asociacija nevertina atskirų ministrų ar institucijų veiklos, tačiau pabrėžia, kad visos krašto apsaugos sistemos įsitraukimas yra būtinas vystant šalies gynybos pramonę.
„Esame įsitikinę, kad siekiant šių tikslų būtinas aktyvus Krašto apsaugos ministerijos ir visos krašto apsaugos sistemos – įskaitant ir Lietuvos kariuomenę – įsitraukimas. Pasaulinė praktika rodo, kad būtent glaudus kariuomenės, gynybos ministerijos ir vietos pramonės bendradarbiavimas leidžia kurti sprendimus, geriausiai atitinkančius nacionalinius poreikius ir stiprinančius valstybės atsparumą“, – nurodo Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija.
Pasak jų, iki šiol krašto apsaugos sistemos įsitraukimas į gynybos pramonės vystymą buvo nepakankamas, nors pripažįstama, kad per pastaruosius keletą metų stebimas tam tikras pokytis. Vis tik, pažymima, jog šiuo klausimu būtinas ir kitų valstybės institucijų indėlis.
„Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vaidmuo svarbus skatinant inovacijas bei verslo plėtrą, o Vidaus reikalų ministerijos sprendimai daro įtaką reguliacinei aplinkai ir įmonių veiklos sąlygoms. Tik nuoseklus tarpinstitucinis bendradarbiavimas gali sudaryti tvirtą pagrindą gynybos pramonės augimui“, – rašoma laiške premjerei.
Todėl Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija prašo premjerės išklausyti ir jų pozicijas.
„Prašome susitikimo, kuriame galėtume kartu aptarti, kaip valstybės ir gynybos pramonės atstovai galėtų kryptingai bendradarbiauti, siekiant ilgalaikių tikslų šioje srityje“, – teigiama rašte.
ELTA primena, kad kilus įtampoms su D. Šakaliene, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog iš KAM atsakomybės perduoda Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms koordinuoti gynybos pramonės klausimus.
„Priėmiau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms. Nuo šiol abi šios ministerijos kuruos šį failą“, – tuomet sakė ministrė pirmininkė.
Trečiadienį šalies vadovas pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę. Teikimą dėl atleidimo šalies vadovui įteikė premjerė I. Ruginienė. Tokį sprendimą Vyriausybės vadovė priėmė po to, kai tarp jos ir D. Šakalienės kilo ginčai dėl gynybos finansavimo klausimų.
Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
