Socdemų lyderis: JAV parama Lietuvos kovoje su balionais – Ingos Ruginienės diplomatijos nuopelnas

„Vašingtonas, švelniai tariant, mums tikrai nėra nieko skolingas, o tai, kad JAV politikai ėmėsi mūsų problemų, yra didelis Ministrės Pirmininkės Ingos Ruginienės diplomatijos nuopelnas. Ji asmeniškai kreipėsi į JAV administraciją prašydama paramos ir ėmėsi kuruoti Baltarusijos klausimą“, – feisbuke sekmadienį rašė M. Sinkevičius.
Jis teigė, kad premjerės vykdyta politika davė rezultatų, nes ji buvo grindžiama strateginiu supratimu, kad stiprūs ir nuoseklūs ryšiai su JAV yra esminės svarbos Lietuvos saugumui ir interesams regione.
„Tai reiškia glaudų bendradarbiavimą, veikimą išvien su pagrindiniu sąjungininku ir bendrą politinę kryptį, o ne konfrontaciją ar viešą oponavimą. Vieši išpuoliai prieš mūsų sąjungininkus silpnina strateginę partnerystę, kenkia Lietuvos patikimumui ir prieštarauja valstybės ilgalaikiams interesams“, – pabrėžė jis.
Pasak M. Sinkevičiaus, tai, kad balionų ir vežėjų klausimai buvo įtraukti į JAV darbotvarkę, yra svarbus žingsnis Lietuvos problemų sprendimo link.
„Nors balionų klausimas negali būti išspręstas per vieną dieną ir tikėtina, kad ateityje dar ne kartą teks laikinai riboti oro uosto veiklą, šis procesas – reikšmingas žingsnis sprendimo link. Bet turime atlikti ir savo namų darbus – stiprinti kovą su kontrabanda ir oro erdvės apsaugą“, – pabrėžė jis.
Pasak jo, socialdemokratai pasisako už tokią Lietuvos diplomatinę politiką, kuri būtų orientuota į „apčiuopiamus rezultatus, o ne į deklaratyvią retoriką“.
M. Sinkevičius taip pat teigė, kad JAV tikslai Baltarusijoje atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus: „Vašingtonas siekia normalizuoti Baltarusijos elgesį kaimynų saugumo atžvilgiu“.
Jo teigimu, įsitraukdama JAV siekia, kad Minskas neinstrumentalizuotų migracijos, neorganizuotų hibridinių atakų prieš kaimynines NATO valstybes ir Ukrainą. Be to, jo vertinimu, taip pat siekiama suteikti daugiau galimybių Baltarusijai išlaikyti suverenitetą.
„Lietuvos saugumas užtikrinamas per strateginę partnerystę su JAV, o ne per tuščią politinę retoriką ar konfrontaciją. Tokia kryptis yra būtina ir vienintelė veiksminga ir mes jos laikysimės“, – teigė M. Sinkevičius.
Kaip rašė naujienų agentūra „Reuters“, JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Johnas Coale'as (Džonas Koulas) šeštadienį pareiškė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius iš savo šalies į Lietuvą.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą. Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
