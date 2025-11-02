„Eurovaistinės“ kalėdinis bėgimas sugrįžta į Vilniaus gatves: kviečiame dalyvauti!

Pasitikite artėjančias šventes su bendraminčiais
„Eurovaistinės“ kalėdinis bėgimas – tai jau tradicija tapęs renginys, kuris kiekvienais metais suburia vis daugiau bėgimo entuziastų. Šiemet savo jėgas jie gali išbandyti 3, 6, 12 km bėgimo trasose, o mažieji su savo tėvais galės dalyvauti 300 m nykštukų bėgime.
„Kiekvienais metais „Eurovaistinės“ kalėdinis bėgimas kviečia mus kartu pasitikti gražiausias metų šventes. Šis renginys – daugiau nei bėgimas. Tai proga pabūti bendraminčių būryje, dalintis gera nuotaika ir skirti dėmesio savo gerai savijautai, palaikant aktyvų gyvenimo būdą. Tad ir šiemet kviečiame visus susibėgti – pralinksminti vieni kitus spalvingais kalėdiniais kostiumais ir pasidalinti šypsenomis vieni su kitais“, – sakė Kristina Gumauskienė, „Eurovaistinės“ Rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorė.
Visi dalyviai kviečiami ruošti ne tik kalėdinius kostiumus, bet ir šviečiančius akcentus – kepurę, lankelį, girliandą ar bet kokį šviečiantį atributą, kuris pavers bėgikų būrį tikra kalėdine švytinčia magija.
Į „Eurovaistinės“ kalėdinį bėgimą galima registruotis interneto svetainėje https://kaledinisbegimas.lt/.
