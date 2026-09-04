Europos kosmoso švietimo išteklių biuras – Lietuvoje

Šio biuro vykdytoju norinčios tapti organizacijos kviečiamos teikti paraiškas.
„Mūsų tikslas yra auginti jaunosios kartos susidomėjimą mokslu, technologijomis bei inžinerija, nes tokių profesijų talentų Lietuvai reikės ateityje. Tad pradėdami Europos kosmoso švietimo biuro veiklą Lietuvoje siekiame, kad mokiniai turėtų daugiau galimybių praktiškai susipažinti su kosmoso technologijomis, o mokytojai – pasitelkti šiuolaikiškus ugdymo metodus“, – pranešime sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Šio biuro vykdytoju norinčios tapti organizacijos kviečiamos teikti paraiškas.
„Kviečiame organizacijas aktyviai dalyvauti atrankoje ir kartu kurti Lietuvoje aplinką ateities talentams augti“, – kvietė ministras.
Anot ministerijos, įsteigus ESERO, mokiniai galės dalyvauti edukacinėse iniciatyvose, konkursuose ir projektuose, kuriuose pažins kosmoso technologijas bei gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinas.
Jie taip pat susitiks su kosmoso sektoriaus ekspertais, dalyvaus Europos kosmoso agentūros švietimo programose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse.
Europos kosmoso švietimo išteklių biuras – tai Europos kosmoso agentūros koordinuojama švietimo iniciatyva, veikianti daugelyje Europos valstybių.
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