ESO operatyviai šalina elektros energijos tiekimo sutrikimus visoje šalyje

Jiems tiekimą planuojama atnaujinti per kelias artimiausias valandas. Ten, kur tinklui žala padaryta didesnė, ESO specialistai dirbs iki vakaro, kad dar sekmadienį elektrą turėtų visi klientai.
ESO atstovės Rasos Juodkienės teigimu, bendrovės specialistai jau paryčiais išvyko šalinti vėjo padarinių ir pradėjo reikiamus darbus visur, kur leido oro sąlygos. Šalyje dirba apie 200 ESO darbuotojų.
„Naktį siautėjęs vėjas visoje Lietuvoje padarė nemažą žalą tinklui – lūžtantys medžiai ir krentančios jų šakos pažeidė oro linijas, todėl ir sutriko elektros energijos tiekimas. Šiuo metu didžiausios mūsų darbuotojų pajėgos sutelktos Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio ir Utenos regionuose, nes ten daugiausiai klientų neturi elektros energijos“, – sakė R. Juodkienė.
Ji taip pat primena, kad svarbu nepamiršti apie saugų elgesį ir laikytis šių pagrindinių patarimų:
- Pastebėjus nutrūkusius laidus ar pavojingai pasvirusį medį ant linijų – nelieskite ir nesiartinkite;
- Apie pavojingas situacijas praneškite numeriu 1852 arba ESO savitarnoje. Elektos energijos tiekimo sutrikimus galima registruoti ESO svetainėje. Jeigu sutrikimas jau registruotas, papildomai apie jį pranešti nereikia.
