ESO didina kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių

Šiuo metu ESO jau yra gavęs daugiau kaip 2,8 tūkst. gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 664 tūkst. eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks jau pirmadienį.
„Suprantame, kad tokio masto audra žmonėms sukėlė realių nuostolių, ypač, jei dėl didelio pažeidimų skaičiaus konkrečiame regione elektros tiekimo atstatymas užtruko. Todėl nusprendėme gyventojams didinti kompensacijų ribas. Norime kuo greičiau atlyginti nuostolius ir taip bent iš dalies sumažinti žmonėms tekusią naštą, todėl pirmąsias išmokas pradėsime mokėti jau pirmadienį“, – pranešime cituojamas ESO vadovas Renaldas Radvila.
Bendrovės vadovas pažymi, kad klientams, kurie prašymus jau yra pateikę, iš naujo kreiptis nereikės, nes naujos kompensacijų ribos bus taikomos visiems prašymams. Jei klientai dar nėra deklaravę visų dėl audros patirtų nuostolių, jie galės pateikti papildomą prašymą ESO savitarnoje.
„Gyventojams, kurie prašymus dėl tiesioginių nuostolių kompensavimo ESO jau pateikė, proceso kartoti nereikės – jų prašymai bus vertinami pagal atnaujintas, didesnes kompensacijų ribas. Jei po prašymo pateikimo paaiškėjo ar buvo nustatyta papildomų dėl audros patirtų nuostolių, dėl jų atlyginimo bus galima pateikti atskirą prašymą“, – sako R. Radvila.
Kompensacija priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės
Pagal atnaujintą tvarką gyventojams, kuriems po rugpjūčio 22 d. audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas, už tiesioginius nuostolius gali būti kompensuojama: elektros tiekimą atstačius per 3–6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7–13 parų – iki 440 eurų, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų – iki 660 eurų nuostolių.
Ši kompensacija skiriama už tiesioginius nuostolius, patirtus užsitęsus elektros tiekimo atstatymui, pavyzdžiui, sugedusį maistą, generatoriaus įsigijimo ar nuomos, kuro ir būtinas apgyvendinimo išlaidas.
(...) už sugedusį maistą bus atlyginama iki 60 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai dėl elektros tiekimo sutrikimo buvo būtina laikinai apsistoti kitur – iki 60 eurų per parą, už generatoriaus nuomos išlaidas – iki 40 eurų per parą, už generatoriaus įsigijimo išlaidas – iki 220 eurų, už kuro generatoriui išlaidas – iki 90 eurų per parą.
Kompensacija už tiesioginius nuostolius bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatyto elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai – tiek privatūs, tiek verslo – kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuojama automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia. Abi išmokos skaičiuojamos ir mokamos atskirai, viena išmoka nemažins kitos.
Prašymus bus galima papildyti
Gyventojai, kuriems po rugpjūčio 22 d. audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas, prašymus dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo jau gali teikti nuo rugsėjo 1 d.: už sugedusį maistą bus atlyginama iki 60 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai dėl elektros tiekimo sutrikimo buvo būtina laikinai apsistoti kitur – iki 60 eurų per parą, už generatoriaus nuomos išlaidas – iki 40 eurų per parą, už generatoriaus įsigijimo išlaidas – iki 220 eurų, už kuro generatoriui išlaidas – iki 90 eurų per parą.
Prašymus dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo galima pateikti per ESO savitarną, elektroniniu ar paprastu paštu, o neturintiems prieigos prie elektroninių kanalų – ir klientų aptarnavimo telefonu.
Teikiant prašymą bendrovė prašo pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus – maisto ar kuro pirkimo, generatoriaus įsigijimo ar nuomos kvitus. Jei tokių dokumentų nėra, galima pateikti kitus nuostolius pagrindžiančius įrodymus, pavyzdžiui, šaldytuvo ar šaldiklio kitas nuotraukas. Prašymą turi pateikti objekto, kuriame buvo sutrikęs elektros tiekimas, savininkas.
Dažniausiai prašoma atlyginti už maistą
Bendrovės duomenimis, šiuo metu daugiausia gyventojų prašymų gauta dėl sugedusio maisto. Taip pat gyventojai prašo atlyginti išlaidas, patirtas įsigyjant ar nuomojantis generatorius bei įsigyjant kurą, o prašymai kompensuoti apgyvendinimo išlaidas sudaro nedidelę dalį.
„Tai yra realios išlaidos, kurių žmonės nebūtų patyrę, jei audra nebūtų sukėlusi tokio masto padarinių. Pirmadienį kompensacijos bus pervestos daugiau nei 100 pirmųjų klientų. Stengiamės operatyviai įvertinti prašymus, kad lėšos žmones pasiektų kuo greičiau“, – pažymi R. Radvila.
Pagal prašomų kompensuoti nuostolių dydį, 35 proc. gyventojų prašo atlyginti 200–500 Eur siekiančius nuostolius, 21 proc. prašymų nurodoma iki 60 Eur siekianti suma, o 19 proc. – 100–200 Eur nuostoliai.
Daugiausiai prašymų gauta iš labiausiai audros paveiktų regionų: Kauno, Anykščių, Jonavos, Kėdainių ir Molėtų rajonų savivaldybių. Didžioji dalis, 94 proc. visų prašymų, pateikti per ESO savitarną.
Penktadienio duomenimis, praėjus beveik dviem savaitėms po rugpjūčio 22 d. audros, elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 2,5 tūkst. ESO klientų. Bendrovės teigimu, elektra jau atnaujinta 99 proc. klientų.
Daugiausia be elektros likusių vartotojų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų – darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse.
Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių Vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkst. draudžiamųjų įvykių, o jų apskaičiuota bendra padaryta žala viršija 13 mln. eurų.
(be temos)