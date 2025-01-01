„Epso-G“ perims 10,9 mln. eurų dydžio paskolą

Įmonės pranešė sudariusios trišalį skolos perkėlimo susitarimą. Be to, „Epso-G“ ir „Amber Grid“ sudarė vidinę paskolos sutartį tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios galiojo pirminėje sutartyje.
„Šis sandoris užtikrina finansinių įsipareigojimų tęstinumą ir prisideda prie „Epso-G“ grupės efektyvaus kapitalo struktūros valdymo“, – teigiama pranešime.
Paskola buvo suteikta pagal 2015 metais dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektui finansuoti. Pirminės sutarties paskolos grąžinimo terminas buvo numatytas 2030 metų antroje pusėje.
Kaip rašė BNS, bankas tuomet buvo paskolinęs iš viso 32 mln. eurų.
Naujausi komentarai