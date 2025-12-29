„Amber Grid“ ir „Gazprom“ pasirašė naują dujų tranzito sutartį

Penkerių metų trukmės sutartį pasirašė dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ ir Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“.
„Naujos tranzito paslaugos sąlygos nustatytos penkeriems metams – iki 2030 gruodžio 31 dienos. Paslaugų kainas nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2026 metams nustatytas leistinas pajamų lygmuo sudaro apie 30 mln. eurų“, – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Amber Grid“.
Pasak įmonės pranešimo, sutarties laikotarpiu sudaroma galimybė pasinaudoti 10,5 mln. kubinių metrų per parą (arba energijos vienetais – 111,3 GWh) pajėgumais išleidimo taške į Kaliningrado sritį.
„Komercinė dujų prekyba ir toliau negalės būti vykdoma, kaip tai numato įstatymas: visas dujų kiekis, skirtas Karaliaučiaus sričiai, apskaitomas įleidimo ir išleidimo taškuose – toks pats dujų kiekis koks buvo įleistas į vamzdynus yra išleidžiamas vykdant griežtą apskaitą“, – rašoma pranešime.
Kaip BNS paaiškino „Amber Grid“, nuo šiol atsiskaitymas vyks kas mėnesį už pajėgumus, išreikštus energijos vienetais, o tai sumažina riziką, kad dėl kaloringumo skirtumų smarkiai keistųsi nurodyta 30 mln. eurų suma.
VERT pirmininkas Renatas Pocius gruodžio viduryje BNS teigė, kad Lietuvos metinės pajamos pagal naują sutartį preliminariai siektų apie 29 mln. eurų – gerokai daugiau nei šiuo metu.
Iki šiol „Amber Grid“ metinės pajamos iš šio tranzito siekė apie 13 mln. eurų, tačiau priklausomai nuo dujų kaloringumo kai kuriais metais jos siekė iki 20 mln. eurų.
R. Pociaus teigimu, už tranzitą Kremlius turės mokėti daugiau dėl Lietuvos investicijų į dujų perdavimo infrastruktūrą, pasikeitusios kainų apskaičiavimo metodikos. Jo teigimu, pastarąjį dešimtmetį Rusijos mokėta suma yra per maža palyginti su Lietuvos patirtais kaštais modernizuojant dujotiekius.
Pasak VERT pirmininko, pasirašant ankstesnę sutartį Lietuva dujų transportavimo kainą skaičiavo individualiai, o dabar privalo tą daryti pagal vieningą ES metodiką.
BNS anksčiau kalbintų ekspertų ir politikų teigimu, Maskvai ši sutartis svarbi – nors Kaliningradas galėtų apsirūpinti suskystintomis gamtinėmis dujomis, tai kainuotų gerokai brangiau nei gauti jas sausuma per Lietuvą.
Kaip prieš dešimtmetį rašė BNS, pagal 2015 metų gruodžio 24-ąją pasirašytą 10 metų trukmės sutartį „Amber Grid“ metinės pajamos už rusiškų dujų tranzitą turėjo siekti apie 10–11 mln. eurų, o jo pajėgumai – 10,5 mln. kubų per parą įleidimo taške iš Baltarusijos ir tokie pat – išleidimo taške į Kaliningrado sritį.
Be to, sutartis numatė sąlygą „transportuok arba mokėk“, pagal kurią kasmet transportuojama arba apmokama už 2,5 mlrd. kubų dujų.
Pernai tranzito į Kaliningradą per Lietuvą apimtys didėjo 9 proc. iki 26,1 teravatvalandės (TWh), arba 2,5 mlrd. kubų.
Iki 2016 metų pradžios galiojusi sutartis su „Gazprom“ buvo 15 metų trukmės – ji pasirašyta 1999 metų pabaigoje.
Rusiškų dujų importą, išskyrus tranzitą į Kaliningradą, Lietuva visiškai nutraukė 2022-ųjų balandį.
