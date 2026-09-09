Ekonomistai prognozuoja, kad rudenį maisto kainos brangs maždaug 5 proc.

Už ekonominių pokyčių – neramumai Artimuosiuose Rytuose
Anot A. Izgorodino, pagrindinė rudenį laukiančio kainų šuolio priežastis – dėl sutrikdyto tiekimo Europoje sparčiai brangstančios dujos, kurių kaina vis kyla ir jau pasiekė aukščiausią tašką nuo karo Ukrainoje pradžios. Pasak jo, toks augimas rudenį atsilieps elektros kainoms ir šildymo sezonui, o dėl JAV ir Irano konflikto Hormūzo sąsiauryje kylanti naftos kaina paveiks ir maisto kainas. „Metinis maisto kainų augimas gali siekti iki 5 procentų – tai labai realus scenarijus“, – teigė ekonomistas.
Kiek ilgai išsilaikys aukštos kainos, ekonomistas prognozuoti neskuba. „Sunku pasakyti, iki kada tai truks. Pirmasis scenarijus – konfliktas Irane nesikeičia, todėl dujų kainos lieka aukštos, o gal net kyla toliau“, – sakė A. Izgorodinas.
Antrasis scenarijus, jo teigimu, susijęs su JAV politika ir artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais, svarbiais dabartinei Donaldo Trumpo administracijai.
„Gali būti, kad D. Trumpas spalį–lapkritį pasiūlys Iranui gerą susitarimą ir konfliktas baigsis. Tokiu atveju pasaulinė naftos kaina kristų staigiai, o maisto kainų šuolis būtų trumpalaikis,“ – papildė ekonomistas. Vis dėlto, pasak „Citadele“ banko atstovo, labiau tikėtina, kad konfliktas gali tęstis ir iki šių metų pabaigos, ar net iki kitų metų pavasario.
Nors vasarą ES stebima maisto produktų infliacija, Lietuvoje jų kainos mažėjo
Savo ruožtu lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė komentuoja, kad šiuo metu teikti prognozes ateičiai yra dar per anksti, tačiau prekybininko pažadas pirkėjams nesikeičia.
„Nepaisant rinkoje kylančių iššūkių, siekiame užtikrinti pirkėjams kuo mažesnes kasdienes kainas. Ir toliau dėsime visas pastangas bei ieškosime sprendimų, kad visi pirkėjai „Maxima“ parduotuvėse kasdien reikalingų prekių galėtų įsigyti kuo pigiau“, – sakė E. Vareikytė.
Kartu ji priduria, kad rugpjūtį, apžvelgiant maisto ir alkoholio kainas, išankstiniais Eurostato duomenimis, Europos Sąjungoje infliacija siekė 1,1 proc., kai tuo metu „Maxima“ parduotuvėse, priešingai, kainos sumažėjo 2,1 proc.
Prie šio rodiklio prisideda prekybos tinklo sprendimas savo iniciatyva dar labiau sumažinti įprastų maisto prekių kainas.
Mums svarbu, kad pirkėjai kasdien galėtų apsipirkti pigiau be būtinybės laukti akcijų ar vaikščioti į skirtingas parduotuves ir ieškoti geriausio pasiūlymo,“ – teigia „Maxima“ atstovė.
Senjorai perka apgalvotai, bet nepraleidžia progos ir pasilepinti
E. Vareikytė atkreipia dėmesį, kad palyginus su kitomis pirkėjų grupėmis savo finansus skaičiuoja ir geriausiai prekių krepšelį apmąsto būtent senjorai – jie susidaro sąrašus, vengia impulsyvių pirkinių.
„Vidutiniškai „Maxima“ parduotuvėse senjorai apsilanko du kartus per savaitę, per kuriuos išleidžia kiek daugiau nei 13 eurų. Šventiniu laikotarpiu ši suma šiek tiek padidėja“, – pasakojo E. Vareikytė.
Senjorų krepšeliuose dažniausiai vyrauja kasdieniai produktai, tokie kaip pienas, sviestas, varškė, grietinė, kefyras, batonas ir juoda duona. Viena populiariausių prekių – varškės sūreliai. „Vis dėlto, apsipirkdami senjorai nepraleidžia progos dieną pasaldinti ir varškės sūreliu. Tai vienas populiariausių desertų senjorų krepšeliuose,“ – papildė ji.
Neatsitiktinai apie senjorams aktualias kainas kalbama būtent dabar – rugsėjo 28–spalio 3 dienomis Palangoje trečius metus vyks „Senjorų savaitė“, didžiausias Lietuvoje ir Baltijos šalyse senjorams skirtas festivalis.
Pernai festivalyje vyko 100 renginių, kuriuose kiekviename dalyvavo per 300 senjorų. Dauguma šių metų renginių ir toliau bus visiškai nemokami, o koncertų bilietų kainos senjorams – simbolinės. Kai kuriems renginiams reikalinga registracija.
Visą festivalio programą galima rasti senjorusavaite.lt.
Naujausi komentarai