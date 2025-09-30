Daugiau laiko sprendimams: daugiabučių renovacijos kvietimas pratęstas iki 2026 m. balandžio

Ilgesnis terminas – investicija į kokybę
Daugiabučių atnaujinimas nėra tik techninis projektas – tai bendruomeninis sprendimas, kuriam reikia laiko susitarti tarpusavyje, įsigilinti į pasiūlymus, aptarti visas alternatyvas. Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė sako, kad papildomi mėnesiai suteiks daugiau galimybių pasiruošti – aptarti investicijų planus, įsivertinti finansinius įsipareigojimus ir apsispręsti dėl ilgalaikių pastato pokyčių.
Skaičiuojama, kad tinkamai modernizuotas pastatas gali sumažinti šilumos energijos sąnaudas net iki 60 proc. Be to, renovacija padeda pasiekti bent C (dažnai – B) energinio efektyvumo klasę, kartu išsprendžiamos drėgmės, pelėsio, triukšmo problemos. Diegiant papildomas priemones, tokias kaip balkonų plėtimai, dviračių saugyklos ar elektromobilių stotelės, gerėja ir bendras pastato, jo aplinkos patrauklumas.
Paraiškų skaičius auga, bet laikas ribotas
Nuo kvietimo pradžios 2024 m. lapkričio 11 d. jau gauta daugiau nei 200 paraiškų daugiau nei už 62 mln. eurų sumą, tačiau parengtų ir rengiamų investicinių planų skaičius artėja prie 900. Tai rodo augantį gyventojų aktyvumą ir susidomėjimą. Iš viso šiam kvietimui Europos investicijų bankas (EIB) iš Modernizavimo fondo skyrė 165 mln. eurų, taigi, rezervo dar yra.
Paraiškos priimamos tol, kol bus panaudotos visos lėšos, – kvietimui netaikomas konkursinis atrankos principas. Vis dėlto, anot G. Burbienės, kvietimas gali būti sustabdytas anksčiau, jei bus viršyta numatyta finansavimo suma. Tokiu atveju vėliau pateiktos paraiškos patektų į rezervinį sąrašą. Todėl delsiantys gyventojai rizikuoja prarasti galimybę pasinaudoti valstybės teikiama parama.
Paprastesnis procesas ir palankesnės sąlygos
Šiame kvietime taikomas naujas finansavimo modelis – fiksuotas įkainis. Tai reikšmingai palengvina dokumentacijos procesus, mažina biurokratiją ir leidžia greičiau įgyvendinti projektus. Parama gali būti skiriama ne tik techniniam projektui ar jo administravimui, bet ir visoms energinį efektyvumą didinančioms ir gyvenimo kokybę gerinančioms priemonėms.
Gyventojai taip pat gali pasinaudoti lengvatine paskola iki 20 metų laikotarpiui su fiksuotomis 3 proc. metinėmis palūkanomis. Šiomis lėšomis gali būti padengiamos statybos darbų išlaidos, PVM, taip pat papildomos modernizavimo priemonės.
Sprendimo verčiau per ilgai neatidėlioti
Ekspertai ragina gyventojus nelaukti paskutinės minutės – ir dėl paraiškų skaičiaus augimo, ir dėl to, kad dabartinės sąlygos yra vienos palankiausių. Ateityje finansavimo modeliai gali keistis, energinio efektyvumo reikalavimai – griežtėti, o pastatų būklė, laiku bėgant, vis labiau blogėja.
Kuo anksčiau priimamas sprendimas renovuoti namą, tuo greičiau gyventojai gali pajusti realią naudą: gauti mažesnes šildymo sąskaitas, didesnį saugumą, patogesnį gyvenimą ir augančią būsto vertę.
Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas rasite APVA tinklalapyje: apva.lrv.lt. Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
