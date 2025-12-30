Uostamiesčio daugiabučių laiptinėse – benamių vizitai

Miestiečiai nelauktus svečius užfiksavo Debreceno g. 64, 56, taip pat Taikos pr. 83 namuose. Žmonės pasidalijo ir nuotraukomis.
Vienoje jų matyti, kad laiptinėje ant laiptų apsiklojęs paltu guli vyriškis, šalia jo – alkoholinių gėrimų buteliai. Kitoje nuotraukoje – taip pat vyras, šalia jo – maišas.
Trečioje nuotraukoje užfiksuotas vyras, nusimovęs kelnes, be vieno bato, taip pat gulintis laiptinėje šalia laiptų.
„Žmonės kalba, jog jis serga atvira tuberkulioze, ne kažką, jei mus ir mūsų vaikus užkrėstų“, – baisėjosi nuotrauką paviešinęs klaipėdietis.
„Jis vaikšto per laiptines, kur yra paprastas kodas, o ne telefonspynė įdėta. Taikos pr. 83 – irgi dažnas lankytojas“, – teigė viena moteris.
„Gulėjo ir pas mus dažnai „bumbulais“ nuogais, buvo bandyta išaiškinti gražiai kelis kartus, tada buvo „nuleistas“ nuo laiptų, ir pasibaigė lankymas“, – pasakojo kita moteris.
„Kariavau aš su jais kiekvieną vakarą, grįžusi iš darbo. Gulėdavo penktame aukšte, kol įdėjome spyną. Dabar, kiek girdėjau, kariauja trečioje laiptinėje“, – kalbėjo klaipėdietė.
Žmonių manymu, nelaukti svečiai į laiptines užsuka ne tik išgėrę, bet ir veikiausiai apsvaigę nuo narkotinių medžiagų. Kadangi yra neprognozuojami, nerimaujama ne tik dėl savo artimųjų, bet ir dėl turto saugumo.
Išeičių, ką daryti tokiais atvejais, nedaug. Viena jų – kviesti pareigūnus, tačiau, kaip teigia gyventojai, tai būtų tik laikinas problemos sprendimas.
Vienas optimaliausių sprendimų – laiptinėje įrengti telefonspynę.
Praėjusių metų gruodį į vieną Šilutės pl. daugiabučio laiptinę taip pat užsukdavo pamiegoti neblaivūs asmenys. Vizitai liovėsi pakeitus durų kodą.
